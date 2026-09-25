Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται καταιγίδες

Χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων

Μιχάλης Παπαδάκος

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται καταιγίδες
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Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται νέα κακοκαιρία, η οποία θα πλήξει τη χώρα αρχής γενομένης από απόψε Παρασκευή (25/9) κι από τα βορειοδυτικά της χώρας.

Χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

α. Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

α. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

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