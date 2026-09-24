Καιρός - Κολυδάς: Προειδοποίηση από την πρωινή εκτέλεση του μοντέλου ICON-EU

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται κυρίως στην 3η και 4η ημέρα, όταν το σύστημα οργανώνεται περισσότερο πάνω από τον ελλαδικό χώρο

Μάνος Χατζηγιάννης

Καιρός - Κολυδάς: Προειδοποίηση από την πρωινή εκτέλεση του μοντέλου ICON-EU
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  • Η πρωινή εκτέλεση του μοντέλου ICON-EU προειδοποιεί για ενίσχυση των βροχοπτώσεων στο επόμενο πενθήμερο, με τοπικά ποσά γύρω στα 72 mm από τη δεύτερη ημέρα.
  • Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στην 3η και 4η ημέρα, όταν οι μέγιστες ημερήσιες βροχοπτώσεις φτάνουν περίπου τα 99 mm και 90 mm αντίστοιχα.
  • Την 5η ημέρα η βροχόπτωση εμφανίζεται σαφώς μειωμένη.
  • Η προειδοποίηση είναι μια πρώιμη ένδειξη και όχι τελική πρόγνωση, με περαιτέρω ενημερώσεις να αναμένονται από τις επόμενες εκτελέσεις των μοντέλων.
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Τον καιρό των επομένων ημερών ανέλυσε ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Αναλυτικά αναφέρει:

Η πρωινή εκτέλεση του ICON-EU (00 UTC) δίνει ένα πρώτο Early Warning για την εξέλιξη του υετού στο επόμενο πενθήμερο. Η εικόνα είναι σχετικά ήπια την πρώτη ημέρα, όμως από τη δεύτερη ημέρα αρχίζει αισθητή ενίσχυση των βροχοπτώσεων, με τοπικά ποσά γύρω στα 72 mm.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται κυρίως στην 3η και 4η ημέρα, όταν το σύστημα οργανώνεται περισσότερο πάνω από τον ελλαδικό χώρο. Οι μέγιστες ημερήσιες τιμές του μοντέλου φτάνουν περίπου τα 99 mm την 3η ημέρα και τα 90 mm την 4η, υποδεικνύοντας περιοχές που χρειάζονται αυξημένη παρακολούθηση. Την 5η ημέρα η δραστηριότητα εμφανίζεται σαφώς εξασθενημένη. Πρόκειται για την πρώτη πρωινή ένδειξη και όχι για τελική πρόγνωση. Η εικόνα θα ανανεωθεί με τα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων, ώστε να ελεγχθούν η επιμονή, η ακριβής θέση και η ένταση των μεγαλύτερων υψών βροχής.

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