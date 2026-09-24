Εγωκεντρικός, ανταγωνιστικός, σεξιστικός: Η «σκοτεινή» πλευρά του Στίβεν Χόκινγκ σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο εγκρίθηκε από την οικογένεια του φυσικού

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Εγωκεντρικός, ανταγωνιστικός, σεξιστικός: Η «σκοτεινή» πλευρά του Στίβεν Χόκινγκ σε νέο βιβλίο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η νέα βιογραφία του Στίβεν Χόκινγκ, εγκεκριμένη από την οικογένειά του, αποκαλύπτει την εγωκεντρική, ανταγωνιστική και σεξιστική πλευρά του φυσικού.
  • Ο Χόκινγκ συνέβαλε σημαντικά στη φυσική των μαύρων τρυπών, προβλέποντας την ακτινοβολία Hawking και εξηγώντας την προέλευση του σύμπαντος μέσω της θεωρίας του Big Bang.
  • Η βιογραφία αναφέρει προσωπικές δυσκολίες, όπως τις εντάσεις στον γάμο του και την ψυχρότητα στις οικογενειακές σχέσεις, καθώς και περιστατικά υπονόμευσης ακαδημαϊκών αντιπάλων.
  • Παρά τις κριτικές για την προσωπικότητά του, ο Χόκινγκ παραμένει σημαντικός για το έργο του και την εκλαΐκευση της επιστήμης, ενώ η κοινωνική του συμπεριφορά γίνεται πλέον αντικείμενο νέας αξιολόγησης.
  • Η σοβαρή αναπηρία του Χόκινγκ πιθανόν επηρέασε την ανοχή απέναντι σε συμπεριφορές που σε άλλους επιστήμονες θα είχαν επικριθεί έντονα.
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Νέο βιβλίο κυκλοφορεί για τον Στίβεν Χόκινγκ, έναν από τους πιο διάσημους φυσικούς αυτού του αιώνα.

Ωστόσο πίσω όμως από την εικόνα μιας ιδιοφυΐας, η νέα βιογραφία εξερευνά τον φιλόδοξο, εγωκεντρικό και αυταρχικό άνθρωπο. Το βιβλίο «Χόκινγκ: Η ζωή και το έργο του» γράφτηκε από τον Γκράχαμ Φαρμέλο και κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Βιογραφία του Χόκινγκ

Το βιβλίο εγκρίθηκε από την οικογένεια του φυσικού. Παρακολουθεί τα επιστημονικά του επιτεύγματα καθώς και τις αβεβαιότητές του μέσα από μαρτυρίες οικογένειας, φίλων, συναδέλφων και φοιτητών. Το 1963, ενώ σπούδαζε στο Κέιμπριτζ υπό την καθοδήγηση του αστροφυσικού Ντένις Σκιάμα, διαγνώστηκε με νόσο του κινητικού νευρώνα και του δόθηκε προσδόκιμο ζωής λιγότερο από δέκα χρόνια. Με την πάροδο των ετών, η ασθένεια θα επηρέαζε προοδευτικά την κινητικότητά του και την ικανότητά του να μιλάει. Αλλά αυτό δεν θα σταματούσε την επιστημονική του δραστηριότητα, η οποία ξεκίνησε με το έργο του φυσικού Ρότζερ Πένροουζ σχετικά με την βαρυτική κατάρρευση των αστεριών και τον σχηματισμό ανωμαλιών στις μαύρες τρύπες. Ο Χόκινγκ συνειδητοποίησε ότι μια παρόμοια διαδικασία, παρατηρούμενη αντίστροφα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην προέλευση του σύμπαντος και να βοηθήσει στην εξήγηση του Big Bang.

Το Big Bang και πέρα από αυτό

Το 1970, οι Hawking και Penrose δημοσίευσαν μία από τις εργασίες που θα καθόριζαν την καριέρα του. Τέσσερα χρόνια αργότερα, προέβλεψε ότι οι μαύρες τρύπες, σε αντίθεση με ό,τι υποδηλώνει το όνομά τους, δεν είναι εντελώς μαύρες, αλλά εκπέμπουν μια αμυδρή σωματιδιακή ακτινοβολία, γνωστή σήμερα ως ακτινοβολία Hawking. Η θεωρία αντιπροσώπευε μια εξαιρετική διασταύρωση της γενικής σχετικότητας, της κβαντομηχανικής, της θερμοδυναμικής και της θεωρίας πληροφοριών. Σύμφωνα με τον Farmelo, ο Hawking θα μείνει στην ιστορία κυρίως ως ερμηνευτής και εκλαϊκευτής της φυσικής των μαύρων τρυπών.

Η διασημότητα

Ο φυσικός εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές συμπεριλαμβανομένων των Star Trek και The Simpsons, ενώ η ζωή του καταγράφηκε στην ταινία «Η Θεωρία των Πάντων» που βραβεύτηκε με Όσκαρ το 2014. Η νέα βιογραφία, ωστόσο, απαιτεί την αποκλιμάκωση ορισμένων συγκρίσεων με τον Άλμπερτ Αϊνστάιν. Ο φυσικός Πίτερ Χιγκς, βραβευμένος με Νόμπελ για την ανακάλυψη του μποζονίου Χιγκς, έφτασε στο σημείο να απορρίψει ορισμένους από τους ισχυρισμούς του Χόκινγκ ως αβάσιμους, σημειώνοντας ότι ο συνάδελφός του μερικές φορές μιλούσε με σιγουριά για θέματα που δεν γνώριζε αρκετά.

Το προσωπικό σχέδιο

Έπειτα, υπάρχει και το προσωπικό επίπεδο. Μερικά μέλη της οικογένειας περιγράφουν τον Χόκινγκ ως βαθιά ανταγωνιστικό, εγωκεντρικό και απρόθυμο να αναγνωρίσει τις θυσίες των άλλων. Ο πατέρας του, Φρανκ, φέρεται να παρατήρησε την τάση του γιου του να γίνεται εγωιστής ως έφηβος. Η αδερφή του, Μαίρη, τον περιέγραψε ως έναν από τους πιο εγωκεντρικούς ανθρώπους που είχε γνωρίσει ποτέ. Οι δυσκολίες του γάμου του με την πρώτη του σύζυγο, Τζέιν, ήταν συνυφασμένες με τον προοδευτικό ρόλο της ως βοηθού και φροντιστή του συζύγου της. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συλλέχθηκαν στη βιογραφία, ο Χόκινγκ συχνά επέβαλε τις δικές του απαιτήσεις χωρίς να δίνει επαρκή προσοχή στα συμφέροντα της συζύγου του.

Τα παιδιά

Ο μικρότερος γιος θυμάται έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό πατέρα, που δεν μπορούσε καν να αφήσει τα παιδιά του να κερδίσουν σε επιτραπέζια παιχνίδια. Ο θετός αδελφός του, Έντουαρντ, από την άλλη πλευρά, περιγράφει ότι είχε αντιληφθεί μια κάποια ψυχρότητα στη σχέση του με τον Χόκινγκ. Ο Φαρμέλο αναφέρει επίσης συμπεριφορές που μπορεί να ερμηνεύονται διαφορετικά σήμερα από ό,τι στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων σεξιστικών περιστατικών και στάσεων απέναντι στις γυναίκες. Η βιογραφία αναφέρει επίσης ένα επεισόδιο στο οποίο ο Χόκινγκ φέρεται να προσπάθησε να υπονομεύσει την ακαδημαϊκή πρόοδο ενός μαθητή που είχε παρουσιάσει ένα επιχείρημα που αντικρούει την εικασία του για τις μαύρες τρύπες. Εν τω μεταξύ, άλλοι μαθητές του θυμούνται έναν δάσκαλο ικανό να τους υποστηρίξει και να τους ενθαρρύνει.

Οι αγωγοί

Σύμφωνα με την ερμηνεία του Farmelo, πολλές από τις συμπεριφορές που θα είχαν επικριθεί σε οποιονδήποτε άλλο επιστήμονα ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ανεκτές ή ελαχιστοποιημένες επίσης επειδή ο Hawking ήταν άτομο με σοβαρή αναπηρία.

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