Το παράδοξο των μαύρων τρυπών του Χόκινγκ μπορεί να έχει λύση - Με μια μόνο προϋπόθεση

Snapshot Το παράδοξο της πληροφορίας στις μαύρες τρύπες αφορά την αντίφαση μεταξύ της κβαντομηχανικής και της εξαφάνισης της πληροφορίας όταν μια μαύρη τρύπα εξατμίζεται πλήρως.

Μια νέα μελέτη προτείνει ότι το σύμπαν έχει επτά διαστάσεις και εισάγει τη στρέψη του χωροχρόνου ως μηχανισμό που σταματά την πλήρη εξαφάνιση των μαύρων τρυπών, αφήνοντας πίσω μικροσκοπικά υπολείμματα.

Τα υπολείμματα αυτά λειτουργούν ως δοχεία της πληροφορίας, διατηρώντας την κωδικοποιημένη στις ταλαντώσεις τους, και αποτρέπουν την απώλειά της.

Η ίδια γεωμετρική στρέψη μπορεί να εξηγήσει τη μάζα των στοιχειωδών σωματιδίων μέσω ενός πεδίου ισοδύναμου με το πεδίο Higgs, συνδέοντας τη δομή του χωροχρόνου με την προέλευση της μάζας.

Το μοντέλο παραμένει δύσκολο να ελεγχθεί πειραματικά, αλλά προβλέπει φαινόμενα που μπορεί να επιβεβαιωθούν μέσω παρατηρήσεων ακτίνων γάμμα ή βαρυτικών κυμάτων από αρχέγονες μαύρες τρύπες.

Το 1974, ο Stephen Hawking παρουσίασε ένα από τα πιο εντυπωσιακά –και ταυτόχρονα ανησυχητικά– αποτελέσματα της σύγχρονης φυσικής: οι μαύρες τρύπες δεν είναι εντελώς «μαύρες», αλλά εκπέμπουν ακτινοβολία και σταδιακά εξατμίζονται. Ωστόσο, αυτή η θεωρία άνοιξε μια βαθιά ρωγμή στη φυσική κατανόηση του κόσμου. Η κβαντομηχανική επιμένει ότι η πληροφορία δεν καταστρέφεται ποτέ – κι όμως μια μαύρη τρύπα που εξαφανίζεται φαίνεται να κάνει ακριβώς αυτό.

Αυτή η σύγκρουση, γνωστή ως «παράδοξο της πληροφορίας», ταλανίζει τους φυσικούς εδώ και πάνω από μισό αιώνα. Τώρα, μια νέα μελέτη από Σλοβάκους και Ιταλούς επιστήμονες, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2026, προτείνει έναν συγκεκριμένο μηχανισμό επίλυσης – με μια ριζοσπαστική προϋπόθεση: ότι το σύμπαν έχει επτά διαστάσεις και όχι τέσσερις.

Η ακτινοβολία Hawking και το πρόβλημα της πληροφορίας

Η ακτινοβολία Hawking θεωρείται ένα από τα πιο κομψά αλλά και προβληματικά αποτελέσματα στην ιστορία της φυσικής. Προκύπτει από τη σύγκρουση δύο θεμελιωδών θεωριών: της γενικής σχετικότητας, που περιγράφει τη βαρύτητα και την καμπυλότητα του χωροχρόνου, και της κβαντικής θεωρίας πεδίου, που εξηγεί τη συμπεριφορά των στοιχειωδών σωματιδίων.

Στο όριο μιας μαύρης τρύπας δημιουργούνται ζεύγη εικονικών σωματιδίων. Το ένα πέφτει μέσα, ενώ το άλλο διαφεύγει ως ακτινοβολία. Έτσι, η μαύρη τρύπα χάνει ενέργεια και συρρικνώνεται.

Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν εξετάζουμε την πληροφορία. Στην κβαντομηχανική, κάθε κατάσταση μπορεί θεωρητικά να ανακατασκευαστεί από το παρόν. Αν όμως μια μαύρη τρύπα «καταπιεί» ένα βιβλίο και εξαφανιστεί πλήρως, τι απέγινε η πληροφορία που περιείχε; Η αρχική θεωρία λέει ότι η ακτινοβολία είναι θερμική και τυχαία, χωρίς ίχνος αυτής της πληροφορίας. Αν ισχύει αυτό, τότε ένας βασικός νόμος της φυσικής καταρρέει.

Επτά διαστάσεις ως λύση

Η νέα πρόταση του Σλοβάκου φυσικού Richard Pinčák και των συνεργατών του βασίζεται σε ένα διαφορετικό γεωμετρικό υπόβαθρο. Το μοντέλο τους χρησιμοποιεί τη λεγόμενη θεωρία Einstein–Cartan σε επτά διαστάσεις και εισάγει μια σύνθετη μαθηματική δομή γνωστή ως πολλαπλότητα G₂.

Οι τέσσερις γνωστές διαστάσεις –τρεις του χώρου και μία του χρόνου– συμπληρώνονται από τρεις επιπλέον, εξαιρετικά μικρές και «στριμμένες» διαστάσεις. Αυτές δεν μπορούν να ανιχνευθούν με τα σημερινά μέσα, αλλά παίζουν κρίσιμο ρόλο στη φυσική συμπεριφορά του σύμπαντος.

Το βασικό στοιχείο που εισάγει το μοντέλο είναι η «στρέψη» του χωροχρόνου. Σε αντίθεση με τη γενική σχετικότητα, όπου ο χωροχρόνος καμπυλώνεται αλλά δεν στρίβει, εδώ επιτρέπεται μια επιπλέον γεωμετρική ιδιότητα: η στρέψη ως ανεξάρτητος βαθμός ελευθερίας.

Μια δύναμη που σταματά την εξαφάνιση

Σύμφωνα με τη μελέτη, αυτή η στρέψη δημιουργεί μια απωστική δύναμη που εμφανίζεται σε εξαιρετικά μικρές κλίμακες – κοντά στη λεγόμενη κλίμακα Planck, όπου η βαρύτητα και τα κβαντικά φαινόμενα συγκρούονται.

Σε αυτό το στάδιο, όταν μια μαύρη τρύπα πλησιάζει το τέλος της εξάτμισής της, η απωστική δύναμη λειτουργεί σαν «φρένο». Αντί να εξαφανιστεί πλήρως, η μαύρη τρύπα σταθεροποιείται σε ένα μικροσκοπικό υπόλειμμα.

Η μάζα αυτού του υπολείμματος είναι εξαιρετικά μικρή – περίπου 9 × 10⁻⁴¹ κιλά, δηλαδή δισεκατομμύρια φορές μικρότερη από τη μάζα ενός ηλεκτρονίου.

Αυτό το υπόλειμμα λειτουργεί ως «δοχείο» της πληροφορίας. Ό,τι έχει πέσει στη μαύρη τρύπα παραμένει κωδικοποιημένο στις ταλαντώσεις του, τις λεγόμενες quasi-normal modes. Έτσι, η πληροφορία δεν χάνεται – απλώς δεν απελευθερώνεται ποτέ πλήρως.

Απρόσμενη σύνδεση με τη μάζα των σωματιδίων

Η μελέτη δεν σταματά εκεί. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ίδια γεωμετρική στρέψη δημιουργεί ένα δυναμικό πεδίο που είναι μαθηματικά ισοδύναμο με το πεδίο Higgs – τον μηχανισμό που δίνει μάζα στα στοιχειώδη σωματίδια.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο μπορεί να εξηγήσει τις μάζες των μποζονίων W και Z, φορέων της ασθενούς πυρηνικής δύναμης, με τρόπο που συμφωνεί με την πειραματικά επιβεβαιωμένη ενεργειακή κλίμακα των 246 GeV.

Αν αυτή η σύνδεση επιβεβαιωθεί, τότε η γεωμετρία των επιπλέον διαστάσεων δεν εξηγεί μόνο τις μαύρες τρύπες, αλλά και την ίδια την προέλευση της μάζας.

Τα όρια και οι προοπτικές

Παρά τη γοητεία του, το μοντέλο παραμένει δύσκολο να ελεγχθεί πειραματικά. Τα υποθετικά σωματίδια που σχετίζονται με τις επιπλέον διαστάσεις θα είχαν μάζες της τάξης των 10¹⁶ GeV – πολύ πέρα από τις δυνατότητες των σημερινών επιταχυντών.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια μη ελέγξιμη θεωρία. Προβλέπει συγκεκριμένα φαινόμενα που μπορούν να διαψευστούν. Μελλοντικές παρατηρήσεις ακτίνων γάμμα ή βαρυτικών κυμάτων από τα τελικά στάδια εξάτμισης αρχέγονων μαύρων τρυπών θα μπορούσαν να δώσουν ενδείξεις για την ύπαρξη αυτών των υπολειμμάτων.

Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενο ενδιαφέρον. Προηγούμενη εργασία της ίδιας ομάδας το 2025 είχε ήδη προσελκύσει σημαντική προσοχή, και η νέα μελέτη επεκτείνει το πλαίσιο στη φυσική των μαύρων τρυπών.

Το αν το σύμπαν έχει πράγματι επτά διαστάσεις και αν οι μαύρες τρύπες αφήνουν πίσω τους μικροσκοπικά ίχνη αντί να εξαφανίζονται παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Ωστόσο, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, το παράδοξο της πληροφορίας φαίνεται να αποκτά μια συγκεκριμένη, ελέγξιμη απάντηση – και αυτό από μόνο του αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη σύγχρονη φυσική.