Ο Καραλής νικητής στη Φινλανδία - Πέρασε ξανά τα έξι μέτρα

Ο «Μανόλο» πρόσθεσε ακόμα ένα μεγάλο άλμα στο παλμαρέ του.

Newsbomb

Ο Καραλής νικητής στη Φινλανδία - Πέρασε ξανά τα έξι μέτρα
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
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Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη θερινή σεζόν, κατακτώντας την πρώτη θέση στη Φινλανδία με άλμα στα έξι μέτρα.

Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής πραγματοποίησε τον τρίτο του αγώνα στον ανοιχτό στίβο για φέτος και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση, περνώντας για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν το εντυπωσιακό φράγμα των έξι μέτρων.

Ο Καραλής επέλεξε να ξεκινήσει τον αγώνα του από τα 5,60μ., ύψος στο οποίο μπήκε απευθείας στη μάχη, έχοντας το υψηλότερο σημείο εκκίνησης από όλους τους συμμετέχοντες.

Στη συνέχεια άφησε τα 5,72μ. και πέρασε με επιτυχία τα 5,82μ. στην πρώτη του προσπάθεια, επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να του εξασφαλίσει την κορυφή της κατάταξης.

Αφού «κλείδωσε» την πρώτη θέση, ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβασε τον πήχη στα έξι μέτρα και πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα που παρουσιάζει στα μεγάλα ύψη.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στη φετινή χρονιά που ο Καραλής ξεπερνά το συγκεκριμένο ύψος, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στο διεθνές μίτινγκ της Κύπρου.

Με ανεβασμένη ψυχολογία, ο Έλληνας άλτης επιχείρησε στη συνέχεια να περάσει τα 6,10 μέτρα, αναζητώντας μία ακόμη μεγαλύτερη επίδοση.

Παρά τις τρεις προσπάθειές του, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ύψος, ολοκληρώνοντας ωστόσο έναν ακόμη εξαιρετικό αγώνα που επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους επικοντιστές του κόσμου.

Τα αποτελέσματα του αγώνα

Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) - 6.00μ.

Κέισι Λάιτφουτ (ΗΠΑ) - 5.72μ.

Σίμεν Γκούτορμσεν (Νορβηγία) - 5.60μ.

Γιούχο Αλασάαρι (Φινλανδία) - 5.60μ. (φετινό ρεκόρ)

Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) - 5.60μ.

Βάλτερς Κρέιςς (Λετονία) - 5.45μ.

Πιοτρ Λίσεκ (Πολωνία) - 5.45μ.

Βαλεντίν Λαβιλενί (Γαλλία) - 5.25μ.

Ούρχο Κουγιάνπαά (Φινλανδία) - χωρίς έγκυρο άλμα

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