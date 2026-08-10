Φωτιά μια ανάσα από σπίτια στην Πάτρα - Πρόλαβε τα χειρότερα η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε περίπου στις 16:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε πολύ κοντά σε σπίτια στην Πάτρα, επί της οδού Γερμανού.

Σύμφωνα με το tempo24.gr η φωτιά επεκτάθηκε και προς την παράλληλη της Γερμανού, Γεωργίου Ρούφου. Η πυρκαγιά έκαιγε ξερά χόρτα και σκουπίδια που είχαν αφεθεί στο μεγάλο οικόπεδο.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 4 οχήματα και 12 άνδρες, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, ενώ στην περιοχή έσπευσε και καλαθοφόρο όχημα. Λόγω της φωτιάς έχει αποκλειστεί σχεδόν όλο το οικοδομικό τετράγωνο, Γερμανού, Ηλείας, Γεωργίου Ρούφου, πάνω από την Πλατεία Ομονοίας.

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