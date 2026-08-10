Ενισχυμένο το μελτέμι στο Αιγαίο: Ριπές ανέμου έως 117 χλμ/ώρα και στην Πεντέλη

Ενισχυμένο παραμένει το μελτέμι στο Αιγαίο, καθώς και κατά τόπους στα ανατολικά, νοτιοανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, σύμφωνα με το meteo.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι έδωσαν ιδιαίτερα έντονες ριπές σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, οι οποίες τοπικά ξεπέρασαν τα 100 χλμ./ώρα. Χαρακτηριστικά, στην Πεντέλη Κορυφή καταγράφηκε ριπή 117 χλμ./ώρα, ενώ στην Παξιμάδα Καρύστου οι ριπές έφτασαν τα 112 χλμ./ώρα.

Στον σχετικό χάρτη αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των μέγιστων ριπών ανέμου έως τις 15:40, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αντίθεση ανάμεσα στις περιοχές όπου πνέει ισχυρό μελτέμι και σε τμήματα της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, όπου οι μέγιστες καταγεγραμμένες ριπές δεν ξεπέρασαν τα 20 χλμ./ώρα.