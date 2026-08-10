Τρομακτικό βίντεο: Εξαγριωμένος βίσονας ρίχνει κάτω τουρίστα και δεν τον αφήνει να σηκωθεί

Snapshot Ένας τουρίστας στο Δάσος Μπιαλοβιέζα της Πολωνίας δέχθηκε επίθεση από έναν εξαγριωμένο βίσωνα που τον έριξε κάτω και δεν τον άφηνε να σηκωθεί.

Ο φωτογράφος Γκζέγκοζ Ρίνσκι βοήθησε τον τουρίστα να απομακρυνθεί από το ζώο, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του, ενώ ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Ο τουρίστας υπέστη σοβαρά τραύματα, όπως βαθύ κόψιμο και μελανιές, και χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Το Δάσος Μπιαλοβιέζα φιλοξενεί περίπου 1.176 ευρωπαϊκούς βίσονες που ζουν σε ελεύθερη φύση και αποτελεί περιοχή υψηλής προστασίας.

Παρόμοια περιστατικά με επιθετικούς βίσονες έχουν καταγραφεί και σε άλλα μέρη, όπως η πρόσφατη επίθεση σε ηλικιωμένο επισκέπτη στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν. Snapshot powered by AI

Στο Δάσος Μπιαλοβιέζα της Πολωνίας την περασμένη Δευτέρα, ένας τεράστιος βίσονας όρμησε ξαφνικά εναντίον ενός άνδρα που βρισκόταν σε απόσταση περίπου 6 μέτρων και τον έριξε στο έδαφος.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, το θηρίο φαίνεται να στέκεται τρομακτικά πάνω από τον άγνωστο τουρίστα, ενώ αυτός βρίσκεται ξαπλωμένος στο έδαφος

Όταν ο άνδρας προσπαθεί να σηκωθεί ξανά, το τεράστιο άγριο ζώο του ρίχνει γρήγορα μια και τον ρίχνει ξανά στο έδαφος.

Ο φωτογράφος Γκζέγκοζ Ρίνσκι, ο οποίος κατέγραψε τη συγκλονιστική συνάντηση, φώναξε στον τουρίστα να μην κουνηθεί, πριν χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του για να τον απομακρύνει από τον βίσωνα, σύμφωνα με το τοπικό κανάλι TVP World.

Ο Ρίνσκι οδήγησε αργά προς το ζώο, με την πόρτα του αυτοκινήτου μισάνοιχτη, ώστε ο άνδρας να μπορέσει να μπει μέσα.

Ωστόσο, ο τουρίστας φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και προσπάθησε να ξεφύγει από τον βίσωνα με τα πόδια, αναγκάζοντας τον φωτογράφο να κάνει σιγά-σιγά όπισθεν δίπλα του, μέχρι να απομακρυνθούν αρκετά.

A male tourist had been hospitalized after a wild European bison charged and trampled him in Poland’s ancient Białowieża Forest. The incident had occurred on August 3, 2026, in the Stara Białowieża area after the visitor reportedly ignored safety guidelines and approached the… — Tomson (@TomsonWoo) August 8, 2026

Σύμφωνα με το φωτογράφο και τη σύζυγό του, που ήταν μαζί του, ο άνδρας στάθηκε πολύ τυχερός, καθώς περιέγραψαν το ζώο σχετικά ήρεμο.

Ο τουρίστας είχε ένα βαθύ κόψιμο και ήταν σοβαρά μελανιασμένος, ενώ έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Το φημισμένο δάσος, που βρίσκεται στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία, αποτελεί καταφύγιο για περίπου 1.176 ευρωπαϊκούς βίσονες που ζουν σε ελεύθερη φύση.137

Τον Ιούλιο, ο ηλικιωμένος Καρλ Ίσομ-ΜακΝτάνιελ εκτοξεύθηκε σχεδόν 2,5 μέτρα στον αέρα από έναν βίσονα, σε μια επίθεση που έγινε viral στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν του Ουαϊόμινγκ.