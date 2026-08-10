Μίλτος Τεντόγλου: «Είμαι καλά, θα με δείτε στον τελικό» - Πώς ο αέρας επηρέασε το πρώτο του άλμα

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε πολύ γρήγορα να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση και να κλείσει μια θέση στον αυριανό (11/08) τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται για πρώτη φορά στο Μπέρμιγχαμ, αφού με το δεύτερο άλμα του «πέταξε» στα 8.26 μέτρα.

Στο πρώτο του άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε τα 7.78 μέτρα, αφού πάτησε πάνω από 20 εκατοστά πίσω από την βαλβίδα με αποτέλεσμα να μην ξεπεράσει το όριο των 8.15μ. που αποτελεί το όριο πρόκρισης για τον μεγάλο τελικό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής στις δηλώσεις του μετά το ματς εξήγησε για ποιο λόγο το πρώτο του άλμα (7.78 μέτρα) δεν ήταν τόσο καλό και στάθηκε αρχικά στην πρωινή ώρα του προκριματικού αγώνα, ενώ τόνισε πως τον επηρέασε και ο άνεμος με αποτέλεσμα να πατήσει αρκετά πίσω από τη βαλβίδα και να χάσει πολύτιμα εκατοστά.

Ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγκαχ Eurokinissi Sports

«Το ότι ο προκριματικός γίνεται πρωί είναι δύσκολο για μένα. Στο πρώτο μου άλμα αναγκάστηκα λόγω του ανέμου να πατήσω πολύ πίσω. Ήταν ένα παρατημένο άλμα, αλλιώς θα έκανα το όριο από την πρώτη προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ξεκαθάρισε επίσης πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και πως δεν χρειάστηκε να φτάσει στα όριά του από τους προκριματικούς, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό στον τελικό, διεκδικώντας το 4ο του χρυσό μετάλλιο.

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