Τεντόγλου: «Περίμενα κάτι καλύτερο - Έχασα ευκαιρία»

Για λεπτομέρειες έχασε το καλύτερο άλμα της ζωής του, όπως επισήμανε στις δηλώσεις του ο Μακεδόνας άλτης. 

Newsbomb

Τεντόγλου: «Περίμενα κάτι καλύτερο - Έχασα ευκαιρία»
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
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Παρά τη σπουδαία επίδοση στα 8,66 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος μετά την ολοκλήρωση του τελικού του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής εμφανίστηκε απογοητευμένος μετά τον αγώνα, καθώς θεωρεί πως έχασε μία μοναδική ευκαιρία να ξεπεράσει το πανελλήνιο ρεκόρ και να γράψει μόνος του ιστορία στο αγώνισμα.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης στάθηκε ιδιαίτερα στην τελευταία του προσπάθεια, την οποία χαρακτήρισε ως το καλύτερο άλμα που έχει πραγματοποιήσει ποτέ, εκφράζοντας τη λύπη του που δεν είχε την κατάληξη που περίμενε.

Παρά το γεγονός ότι το άλμα στα 8,66μ. ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ο Τεντόγλου έδειξε πως οι απαιτήσεις του παραμένουν σταθερά υψηλές.

Αναλυτικά όσα είπε

«Ήμουν καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω, έκανα ένα καλό σερί αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα δέκα πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν ένα τεράστιο άλμα και το έχασα. Ξέρω πως να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια.

Κάτι μου βγαίνει στην τελευταία προσπάθεια, με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Έχασα ευκαιρία πάλι, συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Κάτι είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ, απλά δεν τα κοιτάω αυτά, δεν κοιτούσα ούτε 8,70μ., ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Γι' αυτό είμαι έτσι, κουράστηκα κιόλας. Το είχα σήμερα, δεν ξέρω γιατί το έχασα. Το τελευταίο άλμα ήταν αλματάρα. Και στο δεύτερο 8.66 νόμιζα ότι ήταν άκυρο και δεν γέμισα το άλμα, ενώ ήταν τέλειο άλμα.

Το Μονακό είναι ο καλύτερος αγώνας που έχω κάνει, λόγω συνθηκών πάντα. Ένα άλμα που εδώ είναι 8.60 σε άλλο στάδιο μπορεί να είναι 8.30. Γι' αυτό λέω ότι δεν κυνηγάω πανελλήνια ρεκόρ και τέτοια. Για το Μπέρμιγχαμ δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Πάντα υπολογίζω τον Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι με τον τραυματισμό, αλλιώς θα ήταν ωραία μάχη. Αυτόν θεωρώ τον καλύτερο αυτή τη στιγμή μετά από εμένα. Εγώ κι αυτός είμαστε».

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