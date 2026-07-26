Ιράν: «Ο Ζελένσκι χτύπησε το πλοίο μας, θα απαντήσουμε»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας ότι επιτέθηκε σε ιρανικό εμπορικό πλοίο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός, «κατόπιν εντολής του Ισραήλ»,

Δημήτρης Μάνωλης

Ιράν: «Ο Ζελένσκι χτύπησε το πλοίο μας, θα απαντήσουμε»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας για επίθεση ιρανικό εμπορικό πλοίο που προκάλεσε έναν νεκρό ναυτικό.
  • Η Ιρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επίθεση έγινε κατόπιν εντολής του Ισραήλ και προειδοποιεί ότι δεν θα μείνει αναπάντητη.
  • Το Ιράν κάλεσε τον Ουκρανό επιτετραμμένο για να εκφράσει τη διαμαρτυρία του για την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την εχθρική και εγκληματική.
  • Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις στην Κασπία Θάλασσα κατά πλοίων που σχετίζονται με στρατιωτικές αποστολές του Ιράν.
  • Η Ιρανική πλευρά δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα και ασφάλεια απέναντι στην επίθεση, ενώ κατηγορεί το Κίεβο για προσπάθεια επέκτασης του πολέμου.
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Η ουκρανική επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο, η οποία άφησε έναν νεκρό, δεν θα μείνει αναπάντητη. Αυτή είναι η προειδοποίηση που έδωσε στο Χ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί , ο οποίος δείχνει ευθέως τον ηγέτη του Κιέβου.

«Ο Ζελένσκι επιτέθηκε σε ιρανικό εμπορικό πλοίο, σκοτώνοντας έναν ναύτη. Μια σαφής παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που διαπράχθηκε με την υποκίνηση του Ισραήλ για να σύρει την Ευρώπη στον πόλεμό του», δήλωσε ο Αραγτσί.

Κατά τη διάρκεια συνομιλιών με την Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας και τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατέστη σαφές ότι αυτό που έκανε το Κίεβο δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο.

Χθες, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε την ουκρανική επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, λέγοντας ότι είχε ως αποτέλεσμα μια έκρηξη που σκότωσε έναν ναύτη και τραυμάτισε έναν άλλο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Ουκρανίας πραγματοποίησαν «επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στην Κασπία Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που χρησιμοποιούνται σε αποστολές στρατιωτικού φορτίου που αφορούν το Ιράν».

Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, το Κίεβο έπρεπε να αντιμετωπίσει τα ιρανικής σχεδίασης μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ανέπτυξε η Μόσχα. Το Κίεβο έχει προσφέρει την τεχνογνωσία του στην αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε χώρες της Μέσης Ανατολής που έχουν υποστεί επιθέσεις από το Ιράν.

Ο Αραγτσί λέει στο X ότι η επίθεση ήταν «μια κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ που έγινε κατ' εντολή του Ισραήλ για να σύρει την Ευρώπη στον πόλεμό του». Δεν προσφέρει στοιχεία για την εμπλοκή του Ισραήλ, ούτε εξηγεί γιατί η Ουκρανία θα υπάκουε στις εντολές της Ιερουσαλήμ.

Προσθέτει ότι «κατέστησε σαφές» στην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας και στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε τηλεφωνικές κλήσεις ότι «αυτό που έκανε ο λαθρέμπορος στο Κίεβο ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ».

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την επίθεση στο πλοίο της ως πράξη επιθετικότητας και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα και την ασφάλειά της, κατηγορώντας παράλληλα το Κίεβο ότι επιδιώκει να επεκτείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ουκρανίας στην Τεχεράνη για να του διαβιβάσει την διαμαρτυρία του για αυτό που χαρακτήρισε «εχθρική και εγκληματική» επίθεση, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA.

Η ιρανική καταγγελία συνέπεσε με σχόλια του Ζελένσκι ότι το Κίεβο είχε σημειώσει ότι η Ρωσία διαβιβάζει τις δορυφορικές παρατηρήσεις της στη Μέση Ανατολή στο Ιράν για να του επιτρέψει να κατευθύνει επιθέσεις στην περιοχή.

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