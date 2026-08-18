Λάρισα: Φωτιά σε ποιμνιοστάσιο στο Λουτρό - Κάηκαν 70 ζώα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε ποιμνιοστάσιο στο Λουτρό της Λάρισας το βράδυ της 17ης Αυγούστου.

Περίπου 70 αμνοερίφια βρέθηκαν νεκρά μέσα στο ποιμνιοστάσιο λόγω της φωτιάς.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με πέντε υδροφόρα και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας 17/8 σε ποιμνιοστάσιο στην περιοχή Λουτρό της Λάρισας.

Από τη φωτιά, περίπου 70 αμνοερίφια που βρίσκονταν μέσα, εντοπίστηκαν νεκρά. Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία δεν πρόλαβε να αποτρέψει την καταστροφή μέχρι να φτάσει στο σημείο.

14 πυροσβέστες με με πέντε υδροφόρα και δύο πυροσβεστικά οχήματα επιχείρησαν στο σημείο και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, στο σημείο βρίσκεται ήδη κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

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