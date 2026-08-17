Φωτιά στην Αρκαδία - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στα Πηγαδάκια Αρκαδίας.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την πυρκαγιά με drone εξοπλισμένα με θερμική και οπτική κάμερα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρίπολης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Στη φωτιά συνδράμει και ο Δήμος Τρίπολης. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στα Πηγαδάκια Αρκαδίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου, περίπου στις 18:15.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν του Δήμου Τρίπολης.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρίπολης.

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