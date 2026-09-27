Επίδομα παιδιού: Την εβδομάδα που έρχεται η τέταρτη δόση - Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Για την καταβολή του επιδόματος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας Α21 και αυτή να έχει εγκριθεί

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Επίδομα παιδιού: Την εβδομάδα που έρχεται η τέταρτη δόση - Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα
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  • Η τέταρτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026 θα καταβληθεί στις 29 Σεπτεμβρίου.
  • Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υποβάλει οριστικά και εγκεκριμένα αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας Α21 για να λάβουν το επίδομα.
  • Αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρούνται υποβληθείσες και δεν οδηγούν σε πληρωμή.
  • Μετά την πληρωμή, η πλατφόρμα Α21 θα ανοίξει ξανά στις 30 Σεπτεμβρίου για νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις.
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Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πληρωμή της τέταρτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026.

Για την καταβολή του επιδόματος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας Α21 και αυτή να έχει εγκριθεί. Αιτήσεις που έχουν παραμείνει σε προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρούνται υποβληθείσες και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε πληρωμή.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία. Η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 08:00 το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν ήδη υποβληθείσες.

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