Άννα Βίσση: «Όλα για όλα» για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Βουλιάζει» το στάδιο από κόσμο

Snapshot Η Άννα Βίσση πραγματοποιεί μεγάλη sold out συναυλία στο ΟΑΚΑ με πάνω από 95.000 εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί.

Η συναυλία ξεκινά στις 21:00 μετά από pre-show στις 20:00 και διαρκεί περίπου τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη για μια ειδική «συνάντηση» της Άννας Βίσση με τον παιδικό της εαυτό.

Ζωντανά αποκαλύπτεται τραγούδι που επέλεξαν οι θαυμαστές μέσω ψηφοφορίας στο Spotify.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης και των αυστηρών ελέγχων, δεν λειτουργούν ταμεία και η Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ παρατείνει τα δρομολόγια έως τις 02:10 για την ομαλή αποχώρηση. Snapshot powered by AI

Σε απόλυτο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας εξελίσσεται η αποψινή βράδια, καθώς η Άννα Βίσση πραγματοποιεί την ιστορική της συναυλία στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται για ένα θρυλικό sold out υπερθέαμα, με περισσότερα από 95.000 εισιτήρια να έχουν εξαφανιστεί και τους θαυμαστές να σχηματίζουν τεράστιες ουρές έξω από τις πύλες από τις 16:00 το απόγευμα. Οι διοργανωτές υπενθυμίζουν ότι δεν λειτουργούν ταμεία στο στάδιο, ενώ τονίζουν την ανάγκη έγκαιρης προσέλευσης λόγω των αυστηρών ελέγχων ασφαλείας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 20:00 με το pre-show, ενώ η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» ανέβηκε λίγο μετά τις 21:00 στη φαντασμαγορική σκηνή για ένα τρίωρο ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Ανάμεσα στις μοναδικές εκπλήξεις της βραδιάς ξεχωρίζει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για μια συγκινητική «συνάντηση» της Άννας Βίσση με τον παιδικό της εαυτό, καθώς και η ζωντανή αποκάλυψη του τραγουδιού που ανέδειξαν οι φανς μέσα από ψηφοφορία στο Spotify. Για την ομαλή αποχώρηση των θεατών, η Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ έχει προγραμματίσει παράταση των δρομολογίων έως τις 02:10.

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