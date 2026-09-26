Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Παράταση του ΗΣΑΠ σήμερα - Μέχρι τι ώρα θα λειτουργεί

Πώς θα επιστρέψουν οι χιλιάδες θεατές μετά τη μεγάλη συναυλία 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Παράταση του ΗΣΑΠ σήμερα - Μέχρι τι ώρα θα λειτουργεί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ θα λειτουργήσει με παράταση έως τις 02:10 για τη διευκόλυνση των θεατών της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.
  • Τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 ξεκινούν από τις 01:15 και ολοκληρώνονται στις 02:09, καλύπτοντας διαδρομές προς Πειραιά, Κηφισιά και Αττική.
  • Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και το Τραμ θα λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση το βράδυ του Σαββάτου για την εξυπηρέτηση των θεατών.
  • Η συναυλία της Άννας Βίσση είναι sold out με πάνω από 95.000 θεατές, ξεκινά στις 21:00 και η προσέλευση αρχίζει από τις 17:00.
  • Οι θεατές καλούνται να φτάσουν έγκαιρα και να ενημερωθούν για τις εισόδους και τα μέσα επιστροφής λόγω της αναμενόμενης μεγάλης κίνησης.
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Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ολοκληρωθεί και τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ να πραγματοποιείται σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, οι χιλιάδες θεατές που θα βρεθούν στο στάδιο έχουν έναν ακόμη λόγο να προτιμήσουν τα μέσα σταθερής τροχιάς για την επιστροφή τους.

Η ΣΤΑΣΥ έχει ανακοινώσει παράταση του ωραρίου λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) έως τις 02:10, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό της συναυλίας.

Τα τελευταία δρομολόγια του ΗΣΑΠ

Ειδικότερα, τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Από Πειραιά προς Κηφισιά στη 01:15Από Πειραιά προς Αττική στη 01:30Από Ειρήνη προς Κηφισιά στη 01:56Από Κηφισιά προς Πειραιά στις 02:00Από Ειρήνη προς Πειραιά στις 02:09

Παράλληλα, οι θεατές που θα επιστρέψουν από το ΟΑΚΑ θα μπορούν να αξιοποιήσουν και τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση τα βράδια του Σαββάτου.

Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση

Η Άννα Βίσση ανεβαίνει απόψε στη σκηνή του ΟΑΚΑ για ένα μεγάλο οπτικοακουστικό show, μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο.

Η προσέλευση του κοινού ξεκινά από τις 17:00, το pre-show είναι προγραμματισμένο για τις 20:00, ενώ η συναυλία αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00.

https://www.instagram.com/p/Ddna_r9DBa3/

Η συναυλία είναι sold out, με περισσότερους από 95.000 θεατές να αναμένεται να βρεθούν στο ΟΑΚΑ.

Για όσους έχουν προγραμματίσει να παρακολουθήσουν τη συναυλία, η έγκαιρη προσέλευση και η ενημέρωση για τις εισόδους και τα μέσα επιστροφής είναι σημαντικές, καθώς αναμένεται μεγάλη κίνηση τόσο κατά την άφιξη όσο και μετά το τέλος της βραδιάς.

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