Βομβιστική επίθεση σε σημείο ελέγχου στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες

Snapshot Βομβιστική επίθεση σημειώθηκε σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας στο βορειοδυτικό Πακιστάν με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 11 άνθρωποι και να τραυματιστούν 30 ακόμη.

Η έκρηξη προκλήθηκε από ένα όχημα φορτωμένο με εκρηκτικά στην περιοχή Ντέρα Ισμαήλ Χαν της επαρχίας Κχίμπερ Πακτούνκβα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, με ορισμένους να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι Πακιστανοί Ταλιμπάν (Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP) ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση.

Η TTP είναι ξεχωριστή οργάνωση από τους Αφγανούς Ταλιμπάν, αλλά διατηρεί συμμαχικές σχέσεις μαζί τους. Snapshot powered by AI

Βομβιστική επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας στο βορειοδυτικό Πακιστάν, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 11 άτομα και να τραυματιστούν 30 ακόμη, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε στην περιοχή Ντέρα Ισμαήλ Χαν της επαρχίας Κχίμπερ Πακτούνκβα, συνέβη όταν ένα όχημα φορτωμένο με εκρηκτικά εξερράγη καθώς περνούσε από το σημείο ελέγχου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τοπικής υπηρεσίας διασωστών, Μπιλάλ Φαΐζι, ανασύρθηκαν 11 σοροί, ενώ οι τραυματίες, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει ένα σύννεφο γκρίζου καπνού να υψώνεται από το σημείο που σημειώθηκε η επίθεση.

Οι Πακιστανοί Ταλιμπάν, γνωστοί ως Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση. Το Πακιστάν έχει βιώσει έξαρση των επιθέσεων από μαχητές τα τελευταία χρόνια, πολλές από τις οποίες έχουν αναλάβει την ευθύνη οι Πακιστανοί Ταλιμπάν και ο παράνομος Απελευθερωτικός Στρατός του Βαλουχιστάν (Baloch Liberation Army, BLA)

Η TTP είναι διαφορετική οργάνωση από τους Αφγανούς Ταλιμπάν, με τους οποίους όμως διατηρεί συμμαχικές σχέσεις, οι οποίοι επανήλθαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν το 2021.