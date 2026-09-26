Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική οδό την ερχόμενη εβδομάδα - Ξεκινούν από τη Δευτέρα

Snapshot Από 28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωρίου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθσεις στη Νέα Οδό προς Αθήνα.

Στη φάση Α θα κλείσει ο κλάδος εξόδου του Α/Κ Ριτσώνας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από περιορισμένες λωρίδες.

Στη φάση Β θα κλείσει ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Ριτσώνας με εναλλακτική είσοδο από τον Ημικόμβο Σχηματαρίου.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει μέτρα ασφαλείας και θα τοποθετήσει προσωρινές σημάνσεις για την ενημέρωση και ασφάλεια των οδηγών. Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Οδό τίθενται σε ισχύ από την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 07:00 έως και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στις 20:00, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών.

Αναλυτικότερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ είναι οι κάτωθι:

Φάση Α: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 76,9ο χλμ. έως και το 76,55ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα. Στη συνέχεια θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 76,55ο χλμ. έως και το 75,45ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, κλειστός θα είναι ο κλάδος εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Ριτσώνας. Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Α/Κ Θηβών (89,835ο χλμ.) και θα κατευθύνονται μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού του αυτοκινητόδρομου στον Α/Κ Ριτσώνας.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες της Α φάσης θα πραγματοποιηθούν Δευτέρα 28/9 και Τρίτη 29/9.

Φάση Β: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 76,9ο χλμ. έως και το 76,55ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα. Στη συνέχεια θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 76,55ο χλμ. έως και το 74,65ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, κλειστός θα είναι ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Ριτσώνας. Οι οδηγοί θα κατευθύνονται για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Ημικόμβο Σχηματαρίου (67,655Ο χλμ.) μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του αυτοκινητοδρόμου.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες της Β φάσης θα πραγματοποιηθούν Τετάρτη 30/9 και Πέμπτη 1/10.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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