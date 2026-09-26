Πλάκα: Δεν υπήρξε καταγγελία για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη - Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Snapshot Έξι άτομα ανασύρθηκαν νεκρά από την έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα.

Δεν υπήρξε καταγγελία για οσμή αερίου πριν από το συμβάν προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ακολούθησε πρωτόκολλο κατάρρευσης κτιρίου με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και εκπαιδευμένων σκύλων.

Στο σημείο συμμετείχαν 30 πυροσβέστες και μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων για την υποστήριξη των εργασιών.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της έκρηξης, συλλέγοντας στοιχεία και δεδομένα. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη, τη φωτιά και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ασύλληπτη τραγωδία με τους έξι νεκρούς. Αυτό ανέφερε κατά την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής ο διευθυντής του στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας του αρχηγείου του Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννη.

Όπως ανέφερε ο κ. Βαθρακογιάννης, από τα ερείπια έχουν ανασυρθεί έξι άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ αναφέρθηκε και στις πληροφορίες για οσμή αερίου που προηγήθηκε της έκρηξης. Όπως διευκρίνισε, πριν από το συμβάν δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα για οσμή αερίου.

Η επιχείρηση στα συντρίμμια

Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατάρρευσης κτιρίου, όπως μετά από σεισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αξιοποίησαν ειδικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων γεώφωνο και κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν εγκλωβισμένοι, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με τη συνδρομή τριών σκύλων έρευνας και διάσωσης, ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχανήματα για την υποστήριξη του έργου και την απομάκρυνση των υλικών.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα δεδομένα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

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