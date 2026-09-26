Όλυμπος: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Στα λευκά το Οροπέδιο των Μουσών - Βίντεο

Snapshot Την 26η Σεπτεμβρίου σημειώθηκαν οι πρώτες χιονοπτώσεις στον Όλυμπο για τη νέα σεζόν.

Το Οροπέδιο των Μουσών καλύφθηκε από ένα λεπτό στρώμα χιονιού.

Η θερμοκρασία στα μεγάλα υψόμετρα υποχώρησε σημαντικά, επιτρέποντας την πρόωρη εμφάνιση του χιονιού.

Το χιόνι κάλυψε το τοπίο στις υψηλότερες περιοχές του βουνού, δημιουργώντας χειμωνιάτικες εικόνες. Snapshot powered by AI

Πρελούδιο χειμώνα στον Όλυμπο, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες έφεραν χιονόπτωση στις υψηλότερες περιοχές του βουνού.

Οι εικόνες από τον Όλυμπο δείχνουν το τοπίο να έχει καλυφθεί από το πρώτο στρώμα χιονιού, με το μυθικό βουνό να υποδέχεται πρόωρα τη λευκή εποχή.

https://www.instagram.com/p/DdvYmieNqfH/

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, το Οροπέδιο των Μουσών καλύφθηκε από χιόνι.

Η πτώση της θερμοκρασίας στα μεγάλα υψόμετρα ήταν αρκετή ώστε να σημειωθούν οι πρώτες χιονοπτώσεις της νέας περιόδου, αφήνοντας ένα λεπτό λευκό στρώμα στο ορεινό τοπίο.

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