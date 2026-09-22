Όλυμπος: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Στα «λευκά» το Οροπέδιο των Μουσών

Snapshot Έπεσαν τα πρώτα χιόνια της σεζόν στον Όλυμπο, με το Οροπέδιο των Μουσών να καλύπτεται από χιόνι.

Η θερμοκρασία στη Πετρόστρουγκα έπεσε κάτω από το μηδέν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία ανέβηκε έως τους 8 βαθμούς, με αποτέλεσμα το χιόνι να υποχωρήσει.

Νέα μικρή χιονόπτωση αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα καταφύγια του Ολύμπου παραμένουν ανοιχτά και δέχονται επισκέπτες έως τα τέλη Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια της σεζόν, καθώς μαζί με την κακοκαιρία έφτασαν και οι πρώτες νιφάδες στον Όλυμπο.

Με τη θερμοκρασία να υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας υπό του μηδενός στην περιοχή της Πετρόστρουγκας, το οροπέδιο των Μουσών «ντύθηκε» στα λευκά, ωστόσο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 8 βαθμούς κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα χιόνια υποχώρησαν. Νέα μικρή χιονόπτωση αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες και σήμερα.

Παρά το κρύο, τα καταφύγια του Ολύμπου εξακολουθούν να υποδέχονται επισκέπτες, με τη σεζόν να συνεχίζεται έως τα τέλη Οκτωβρίου.

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