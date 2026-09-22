Ζευγάρι πήρε οικόπεδο με αντάλλαγμα τηλεόραση: Έχτισε σπίτι μέσω YouTube και το πούλησε επταπλάσια

Ζευγάρι από τη Νέα Υόρκη κατάφερε να χτίσει κατοικία 230 τετραγωνικών μέτρων ξοδεύοντας μόλις 40.000 δολάρια. Για την κατασκευή χρησιμοποίησαν οδηγούς στο YouTube και υλικά που συνέλεγαν από χωματερές της πόλης.

Μόλις ολοκλήρωσαν το έργο, πούλησαν το ακίνητο για 290.000 δολάρια και πήραν την απόφαση να μετακομίσουν στη Φλόριντα, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εκεί ούτε σπίτι ούτε δουλειά.

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