Ζευγάρι πήρε οικόπεδο με αντάλλαγμα τηλεόραση: Έχτισε σπίτι μέσω YouTube και το πούλησε επταπλάσια

Δύο Αμερικανοί αποφάσισαν να αλλάξουν ριζικά τη ζωή τους, κατασκευάζοντας μόνοι τους μια κατοικία με μηδαμινό κόστος και μετατρέποντάς την στο εισιτήριό τους για μια νέα αρχή

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Ζευγάρι πήρε οικόπεδο με αντάλλαγμα τηλεόραση: Έχτισε σπίτι μέσω YouTube και το πούλησε επταπλάσια
ΚΟΣΜΟΣ
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Ζευγάρι από τη Νέα Υόρκη κατάφερε να χτίσει κατοικία 230 τετραγωνικών μέτρων ξοδεύοντας μόλις 40.000 δολάρια. Για την κατασκευή χρησιμοποίησαν οδηγούς στο YouTube και υλικά που συνέλεγαν από χωματερές της πόλης.

Μόλις ολοκλήρωσαν το έργο, πούλησαν το ακίνητο για 290.000 δολάρια και πήραν την απόφαση να μετακομίσουν στη Φλόριντα, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εκεί ούτε σπίτι ούτε δουλειά.

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