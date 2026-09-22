ΗΠΑ: Χάκερς υποστηρίζουν ότι έκλεψαν δεδομένα «χιλιάδων εργαζομένων» του FBI

Μια ομάδα χάκερς γνωστή με την ονομασία “ShinyHunters”, υποστηρίζει ότι διείσδυσε στα συστήματα της ομοσπονδιακής αστυνομίας των ΗΠΑ (FBI) και ότι έκλεψε δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων της.

Το FBI δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.

Οι ShinyHunters δηλώνουν ότι εκμεταλλεύτηκαν μια ευπάθεια «zero-day» στο Oracle PeopleSoft, την πλατφόρμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και προσλήψεων που χρησιμοποιεί το FBI για τη διαχείριση αιτήσεων εργασίας και αρχείων υπαλλήλων, και στη συνέχεια έστρεψαν την επίθεσή τους σε ένα κυβερνητικό cloud που φιλοξενείται από την Amazon, όπου αποθηκεύονται δεδομένα υπαλλήλων και υποψηφίων.

Παραποίησαν την ιστοσελίδα προσφορών εργασίας του FBI, η οποία λίγο αργότερα εμφανίστηκε με το μήνυμα «προς το παρόν εκτός λειτουργίας λόγω συντήρησης».

Τι εκλάπη:

Ονόματα.

Διευθύνσεις κατοικίας.

Αριθμοί τηλεφώνου.

Πληροφορίες για τους/τις συζύγους.

Προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία και προστατευόμενες πληροφορίες υγείας σχετικά με τους νυν και πρώην υπαλλήλους, καθώς και τους υποψηφίους.

Οι ShinyHunters δήλωσαν στο 404Media ότι απέσπασαν τεραμπάιτ δεδομένων. Δημοσίευσαν ένα δείγμα 5.000 εγγραφών.

Το Reuters διέκρινε τα ονόματα και τις διευθύνσεις από το δείγμα με τα αρχεία των πιστωτικών γραφείων και της εταιρείας πληροφοριών του «σκοτεινού ιστού» District 4 Labs. Εννέα εγγραφές ταίριαξαν.

Δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι τα δεδομένα προέρχονταν συγκεκριμένα από τα συστήματα του FBI.