Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Το πρόγραμμα

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ανοίγοντας έναν πολυήμερο κύκλο διπλωματικών επαφών.

Το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού ξεκινά το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, με διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Bassirou Diomaye Diakhar Faye και τον πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney.

Στις 10:00 ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει το «παρών» στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye» και στη συνέχεια θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση της ομογένειας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ολοκληρώσει τις επαφές του με τετ α τετ με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Nikol Pashinyan.

Στρογγυλή τράπεζα με επενδυτές, τετ α τετ με Γκουτέρες και ομιλία

Το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου η ατζέντα επικεντρώνεται στην οικονομία, με τον πρωθυπουργό να παίρνει μέρος σε στρογγυλή τράπεζα με θεσμικούς επενδυτές. Αμέσως μετά θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum, που συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council, ενώ το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

Στις 15:00 θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο Columbia για να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga στο πλαίσιο της εκδήλωσης «AI + Culture». Η κρίσιμη στιγμή της ημέρας έρχεται στις 17:10 με τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres, ενώ λίγο αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης για την κεντρική του ομιλία.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στις 08:15 στην τηλεόραση του Bloomberg. Οι επαφές του στη Νέα Υόρκη θα ολοκληρωθούν το μεσημέρι, οπότε και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας Vasile Tofan.

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