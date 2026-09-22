Παίζει με την τύχη του: Κέρδισε τζακ ποτ 167,3 εκατομμυρίων δολαρίων και ήδη συνελήφθη 5η φορά

Οι συλλήψεις του περιλαμβάνουν από μέθη και επίθεση σε αστυνομικό μέχρι ενδο-οικογενειακή βία

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Παίζει με την τύχη του: Κέρδισε τζακ ποτ 167,3 εκατομμυρίων δολαρίων και ήδη συνελήφθη 5η φορά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζέιμς Φάρθινγκ κέρδισε το μεγαλύτερο τακ ποτ Powerball στο Κεντάκι με 167,3 εκατομμύρια δολάρια τον Απρίλιο του 2025.
  • Μετά τη νίκη του, συνελήφθη πέντε φορές για διάφορα αδικήματα, όπως μέθη σε δημόσιο χώρο, βιαιοπραγία, εκφοβισμό, διάρρηξη, κατοχή μαριχουάνας και ενδοοικογενειακή βία.
  • Η τελευταία σύλληψή του έγινε όταν βρέθηκε να κοιμάται σε αυτοκίνητο με τη μηχανή αναμμένη και έντονη οσμή αλκοόλ και μαριχουάνας σε χώρο στάθμευσης πολυεθνικής εταιρίας.
  • Έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
  • Ο Φάρθινγκ αρνείται τις κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας και έχει καταβάλει εγγύηση 15.000 δολαρίων.
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Τον Απρίλιο του 2025, ο Τζέιμς Φάρθινγκ κέρδισε το μεγαλύτερο τζακ ποτ του Powerball που έχει κερδίσει ποτέ στο Κεντάκι με το τεράστιο ποσό των 167,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αλλά ως μία ειρωνείας της τύχης, έκτοτε έχει αποκτήσει μπελάδες με τον νόμο, καθώς έχει συλληφθεί όχι μία, ούτε δύο, αλλά 5 φορές.

Η τελευταία ήταν την περασμένη Κυριακή, όταν η αστυνομία βρήκε τον 51χρονο να κοιμάται σε ένα αυτοκίνητο με τη μηχανή αναμμένη σε χώρο στάθμευσης πολυεθνικής εταιρίας λιανικού εμπορίου.

Τέθηκε υπό κράτηση και κατηγορήθηκε για μέθη σε δημόσιο χώρο.

Πριν από αυτό, ο νικητής του λαχείου αντιμετωπίζει συλλήψεις για φερόμενες κατηγορίες για βιαιοπραγία, εκφοβισμό, διάρρηξη, κατοχή μαριχουάνας και ενδοοικογενειακή βία.

Την Τρίτη είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο δικαστήριο.

Ο Φάρθινγκ είχε σταθμεύσει τη Mustang με τη μηχανή αναμμένη στην περιοχή φόρτισης, και ξύπνησε μετά τα επανειλημμένα χτυπήματα των αστυνομικών στο αυτοκίνητο με την οσμή από αλκοόλ και μαριχουάνα να είναι έντονη, όπως έχει καταγραφεί στο φύλλο αναφοράς.

Ο Φάρθινγκ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μια γυναίκα τον οδήγησε στο πάρκινγκ και τον άφησε εκεί, αλλά αυτό φέρεται να έρχεται σε αντίθεση με πλάνα παρακολούθησης που δείχνουν το όχημα να φτάνει εκεί χωρίς κανείς να βγει έξω πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

Λίγες μέρες αφότου ο άνδρας διεκδίκησε το βραβείο του Powerball, συνελήφθη στη Φλόριντα μετά από καυγά σε θέρετρο. Αντιμετώπισε κατηγορίες για σωματική βλάβη σε αξιωματικό επιβολής του νόμου και αντίσταση στη σύλληψη.

Και τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, συνελήφθη στο Κεντάκι και κατηγορήθηκε για εκφοβισμό συμμετέχοντος σε νομική διαδικασία.

Στη συνέχεια, τον Μάρτιο, αντιμετώπισε κατηγορίες για διάρρηξη δεύτερου βαθμού και κατοχή μαριχουάνας – αυτή η υπόθεση απορρίφθηκε αργότερα.

Πιο πρόσφατα πριν από αυτήν την υπόθεση δημόσιας μέθης, συνελήφθη στην κομητεία Σκοτ τον Ιούλιο μετά από ένα φερόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Δήλωσε αθώος και ο δικαστής όρισε την εγγύηση του στις 15.000 δολάρια.

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