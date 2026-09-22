Γιατροί «μαϊμού» τον έπεισαν να αφαιρέσει κύστεις από το πρόσωπο -«Είπαν ότι μπορεί να πάθω καρκίνο»

Snapshot Ένας 60χρονος στη Θεσσαλονίκη πείστηκε από δύο άνδρες που εμφανίστηκαν ως γιατροί να υποβληθεί σε ακριβές ενέσιμες θεραπείες για αφαίρεση κύστεων προσώπου.

Οι δράστες προειδοποίησαν τον άνδρα ότι μπορούσε να πάθει καρκίνο του δέρματος αν δεν έκανε τις θεραπείες, αλλά σε δημόσιο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι δεν είχε ακνεϊκές κύστεις.

Ο 60χρονος υπέστη εγκαύματα από τη διαδικασία και πλήρωσε συνολικά 10.900 ευρώ για τις θεραπείες.

Οι δύο άνδρες δεν εμφανίζονται ως μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και η υπόθεση σχετίζεται με παράτυπες ιατρικές πράξεις σε μη ιατρικές δομές. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι καταγγελίες πολιτών για περιστατικά παράτυπων ιατρικών πράξεων σε ινστιτούτα και κέντρα αισθητικής.

Πρόσφατη καταγγελία αφορά έναν 60χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews και υποστήριξε ότι πείστηκε από δύο άνδρες, οι οποίοι του παρουσιάστηκαν ως γιατροί, να υποβληθεί σε διαδικασία για την αφαίρεση κύστεων από το πρόσωπό του.

Όπως περιγράφει, του προτάθηκε μια σειρά από ενέσιμες θεραπείες, οι οποίες θα περιλάμβαναν πολλαπλές ενέσεις σε διάφορα σημεία του προσώπου και του λαιμού. «Μου είπαν ότι έπρεπε να κάνω θεραπείες με κάποια σκευάσματα ενέσιμα στο πρόσωπο, να με κατατρυπήσουν στο μέτωπο, στο κάτω μέρος των ματιών μέχρι και στο λαιμό».

«Μου είπαν ότι μπορούσα να πάθω ακόμη και καρκίνο»

Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι υπεύθυνοι του κέντρου επέμεναν ότι η θεραπεία ήταν απαραίτητη και τον προειδοποιούσαν για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση που δεν ακολουθούσε τη συγκεκριμένη διαδικασία. «Αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και γρήγορα μέχρι και καρκίνο του δέρματος θα μπορούσα να πάθω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, όταν απευθύνθηκε στη συνέχεια σε δημόσιο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι δεν έπασχε από ακνεϊκές κύστεις. Η οικονομική επιβάρυνση για τις θεραπείες, σύμφωνα με την καταγγελία, έφτασε συνολικά τα 10.900 ευρώ.

Ο ίδιος καταγγέλλει παράλληλα ότι υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο μετά τη διαδικασία, γεγονός που τον οδήγησε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια σε δημόσια δομή υγείας.

Δεν εμφανίζονται ως μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η καταγγελία σχετικά με την ιδιότητα των δύο προσώπων που φέρονται να πραγματοποίησαν ή να πρότειναν τις συγκεκριμένες πράξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην καταγγελία, οι δύο άνδρες παρουσιάστηκαν στον 60χρονο ως πλαστικός χειρουργός και δερματολόγος.

Μετά την έρευνα που ακολούθησε, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν εμφανίζονται ως μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

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