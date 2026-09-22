Δημοσκόπηση Alco: Θερμό επεισόδιο με την Τουρκία φοβούνται οι Έλληνες

Snapshot Η δημοσκόπηση της ALCO δείχνει πρωτιά της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων.

Οι Έλληνες φοβούνται την πιθανότητα θερμού επεισοδίου με την Τουρκία.

Ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης προηγούνται στις προτιμήσεις του κοινού. Snapshot powered by AI

Ενδιαφέροντα στοιχεία περιλαμβάνει και το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ALCO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha.

(Δείτε εδώ το πρώτο μέρος)

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων ηι πρωτιά της ΝΔ είναι εμφανής:

Ενδιαφέρον έχει η απάντηση για ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, ενώ την ίδια ώρα έξι στους δέκα θεωρούν πολύ και αρκετά σημαντική τη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» που υπέγραψε η χώρα μας.

Κατά τα λοιπά οι Νίκος Δένδιας και Κυριάκος Πιερρακάκης προηγούνται στις προτιμήσεις του κοινού.

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