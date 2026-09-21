Παραδοχή Φιντάν για F-35 στην Τουρκία: Παίρνει περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε

Μιλώντας σε συζήτηση με θέμα «Οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ την παραμονή της εκατονταετίας», που διοργάνωσε η Τουρκική Διεύθυνση Επικοινωνιών στη Νέα Υόρκη, ο Φιντάν αναφέρθηκε στις κυρώσεις του CAATSA

Μάνος Χατζηγιάννης

Παραδοχή Φιντάν για F-35 στην Τουρκία: Παίρνει περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν παραδέχτηκε ότι η επίλυση του ζητήματος των F-35 και των κυρώσεων CAATSA παίρνει περισσότερο χρόνο από ό,τι αναμενόταν.
  • Ο Ερντογάν και ο Τραμπ συμφώνησαν να επιλύσουν το θέμα των F-35 το συντομότερο δυνατόν, με τις δύο πλευρές να εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση.
  • Η Τουρκία αναμένει από τις ΗΠΑ να ασκήσουν επιρροή για να παροτρύνουν το Ισραήλ να τερματίσει πολιτικές που υπονομεύουν την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη.
  • Ο Φιντάν τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερη περιφερειακή ευθύνη στην ασφάλεια, προωθώντας το παράδειγμα της συμμαχίας της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας.
  • Οι βασικές προκλήσεις στην περιοχή είναι ο πόλεμος στο Ιράν, η εξάπλωση της σύγκρουσης στην Υεμένη και οι αποσταθεροποιητικές πολιτικές του Ισραήλ, που απαιτούν στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ.
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Σε νέες δηλώσεις για το θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 προέβη σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, παραδεχόμενος ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τα πράγματα δεν πάνε όπως σχεδίαζε η Άγκυρα.

Μιλώντας σε συζήτηση με θέμα «Οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ την παραμονή της εκατονταετίας», που διοργάνωσε η Τουρκική Διεύθυνση Επικοινωνιών στη Νέα Υόρκη, ο Φιντάν αναφερόμενος στις κυρώσεις του CAATSA και την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35, ανέφερε ότι ο Ερντογάν και ο Τραμπ συμφώνησαν κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο ότι το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί «το συντομότερο δυνατόν» και ότι από τότε οι δύο πλευρές εργάζονται για την άρση του εμποδίου, αν και αυτό «παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ότι η Τουρκία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν την επιρροή τους προκειμένου να παροτρύνουν το Ισραήλ να τερματίσει τις πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι η Τουρκία και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον για κυρίαρχα και σταθερά κράτη, ικανά να εξασφαλίζουν ασφάλεια και ευημερία στην περιοχή, ιδίως στη Συρία και το Ιράκ.Ο Φιντάν ζήτησε επίσης μεγαλύτερη περιφερειακή ευθύνη για την ασφάλεια, λέγοντας: «Οι τοπικές λύσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν».«Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι οι χώρες της περιοχής πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της δικής τους γεωγραφικής περιοχής. Γι’ αυτό πρέπει να υιοθετήσουμε και να προωθήσουμε την περιφερειακή ευθύνη», είπε, αναφέροντας ως παράδειγμα τη συμμαχία της Μέκκας μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι τρεις βασικές προκλήσεις είναι ο πόλεμος στο Ιράν, ο κίνδυνος εξάπλωσης της σύγκρουσης στη Υεμένη στις γειτονικές χώρες και οι αποσταθεροποιητικές πολιτικές του Ισραήλ σε ολόκληρη την περιοχή. «Αυτές οι απειλές ενισχύουν η μία την άλλη και παρεμποδίζουν τη διπλωματία. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί αποτελεσματική περιφερειακή ευθύνη και στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

«Ειδικότερα, αναμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περαιτέρω την επιρροή τους για να παροτρύνουν το Ισραήλ να τερματίσει τις πολιτικές του που υπονομεύουν τόσο την περιφερειακή όσο και την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα», πρόσθεσε.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι η συμμαχία της Μέκκας μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας «παρέχει περιφερειακή κυριότητα και θεσμικό θεμέλιο, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία και υποστηρίζει την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια».

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