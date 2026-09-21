Τέμπη: Συνεχίστηκε η δίκη με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων - «Κάποιος ήθελε να φάει σουβλάκι»

Snapshot Συνεχίστηκαν οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για το δυστύχημα στα Τέμπη, με έντονα φορτισμένο κλίμα.

Η απόφαση για την έρευνα του κινητού του σταθμάρχη αναμένεται στις 29 Σεπτεμβρίου μετά από αίτημα των συγγενών.

Οι συγγενείς ζήτησαν την απόδοση δικαιοσύνης και φυλάκιση των υπευθύνων, κατηγορώντας τους για αμέλεια και έλλειψη μέτρων ασφαλείας.

Οι καταθέσεις περιέλαβαν κατηγορίες κατά της κυβέρνησης, των αρμοδίων και του σταθμάρχη, με αναφορές σε προειδοποιητικά έγγραφα που αγνοήθηκαν.

Συγγενείς των θυμάτων κατήγγειλαν ότι η ταχύτητα του τρένου ήταν υπερβολική και ότι η αμέλεια οδήγησε στο δυστύχημα, ενώ υπήρξαν αιχμηρές αναφορές για τον ρόλο του σταθμάρχη. Snapshot powered by AI

Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023 συνεχίστηκε η 31η δικάσιμος, η οποία διεξάγεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στο συγκρότημα Γαιόπολις.

Πριν από την έναρξη των καταθέσεων, η πρόεδρος του Δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι η απόφαση για έρευνα του κινητού του σταθμάρχη δεν είναι ακόμα έτοιμη και η πιθανότερη ημερομηνία για την ανακοίνωσή της είναι στις 29 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνήγοροι των συγγενών θυμάτων είχαν καταθέσει αίτημα να ερευνηθεί το κινητό του τότε σταθμάρχη και να αναζητηθούν τυχόν κλήσεις και μηνύματα, ακόμη και διαγραμμένα, που μπορεί να σχετίζονται με το δυστύχημα. Η πρόταση της εισαγγελέως ήταν θετική στο αίτημα και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.

«Έκανες τίποτα για να κατεβάσουν τις ταχύτητες;»

Μετά την έντονη κατάθεση της Άλμα Λάττα, μητέρα της Κλαούντια, η δίκη συνεχίστηκε με τις καταθέσεις της αδερφής και του πατέρα της φοιτήτριας που πέθανε εξαιτίας της φωτιάς μετά τη σύγκρουση.

Η κ. Λάττα στράφηκε πολλές φορές κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, κ. Σπύρου Πατέρα, ο οποίος βρισκόταν στο εδώλιο, αποδίδοντάς του ευθύνες για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και τα μέτρα ασφαλείας.

Στο εδώλιο βρίσκονταν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ο πρώην επιθεωρητής του ΟΣΕ Λάρισας Δημήτρης Νικολάου και ο επιβλέπων μηχανικός σιδηροδρομικών συστημάτων και επιδομής, Παύλος Κουζής.

«Μου κατέστρεψαν τη ζωή μου. Πώς πρέπει μια μάνα να τα καταφέρει; Ποιος έφταιγε για αυτό το έγκλημα; Αυτοί έφταιγαν» φώναξε η κ. Λάττα απευθυνόμενη στους παριστάμενους τρεις κατηγορούμενους ενώ στρεφόμενη στον τότε πρόεδρο του ΟΣΕ είπε για την ταχύτητα της επιβατικής αμαξοστοιχίας «Με πόσο έπρεπε να τρέχει; Με 80 χλμ και έτρεχε με 160 χλμ. Έκανες τίποτα στην ΕΡΓΟΣΕ να κατεβάσουν ταχύτητες; δεν έκανες τίποτα».

Η αδερφή και ο πατέρας της Κλαούντια ζήτησαν να μπουν φυλακή οι υπεύθυνοι για το δυστύχημα και να αποδοθεί δικαίωση.

«Είμαστε σκιές του εαυτού μας»

Στη συνέχεια κατέθεσε η μητέρα της Βάιας Μπλέκα, Βασιλική, ζητώντας να πληρώσουν όλοι όσοι ήξεραν ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν έκαναν τίποτα. Αναφέρθηκε στο πόσο χαρούμενη ήταν η κόρη της και γεμάτη ζωντάνια, την οποία έστειλε για σπουδές και πήρε «ένα κλειστό φέρετρο». «Είμαστε σκιές του εαυτού μας δεν είμαστε εμείς. Περιμένουμε την ώρα που θα δικαιωθούμε» είπε ολοκληρώνοντας την κατάθεση της η κ. Μπλέκα.

Σήμερα κατέθεσε επίσης και η οικογένεια της Ελπίδας Χούπα ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. «Ήξεραν όλοι τους. Υπήρχαν τόσα προειδοποιητικά έγγραφα. Να μην λειτουργεί κανένα σύστημα ούτε καν τα φανάρια; Όλοι ήξεραν και το αποδέχτηκαν. Όλοι έφταιγαν» κατέθεσε η κ. Ασημίνα Κοντούλη, μητέρα της Ελπίδας.

«Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι να μπούνε φυλακή», κατέθεσε ο αδερφός της Κωνσταντίνος Χούπας ενώ ο δεύτερος αδερφός της, Σεραφείμ, είπε: «εύχομαι σε κανέναν να μην βιώσει αυτόν τον πόνο. Δεν ξέραμε ότι κινούμαστε σε φέρετρα και όχι σε βαγόνια». Ο πατέρας του θύματος αναφέρθηκε στις άδειες θέσεις των κατηγορουμένων, ζητώντας από το δικαστήριο να τους καλέσει στις δικασίμους. «Είναι στη δική σας ευχέρεια να τους καλέσετε. Είναι αποκαρδιωτική εικόνα», τόνισε.

Παράλληλα, καταφέρθηκε εναντίον τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά του ειδικού εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη και του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

«Κάποιος ήθελε να φάει σουβλάκι»

Νωρίτερα κατέθεσε επίσης ο Στυλιανός Μπουρνάζης, αδερφός του Ευάγγελου Μπουρνάζη και θείος του 15χρονου Παναγιώτη Μπουρνάζη, του νεότερου θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας, ο οποίος αναφέρθηκε στις στιγμές που προηγήθηκαν του δυστυχήματος, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά του σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. «Κάποιος κύριος ήθελε να φάει σουβλάκι και πάθαμε αυτά που πάθαμε», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μπουρνάζης.

Με πληροφορίες από: larissanet και onlarissa

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