Τέμπη: Με πρωτοβουλία του Νίκου Παππά η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Eλλάδα

Snapshot Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέπτεται την Αθήνα και τα Τέμπη με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά.

Η αποστολή έχει στόχο να ακούσει τις οικογένειες των θυμάτων, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και εργαζόμενους στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Η παρουσία της Επιτροπής στην Ελλάδα επιδιώκει να κρατήσει την υπόθεση των Τεμπών στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα στις οικογένειες να παρουσιάσουν απευθείας τα αιτήματά τους στους ευρωβουλευτές.

Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται από τον Νίκο Παππά ως μήνυμα ελπίδας και υπόσχεση για απονομή δικαιοσύνης. Snapshot powered by AI

Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, η Επιτροπή Αναφορών (PETI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες την αποστολή της στην Αθήνα και τα Τέμπη, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής εξέτασης της υπόθεσης.

Η απόφαση για την αποστολή στην Ελλάδα προχώρησε με καθοριστικές ενέργειες του Νίκου Παππά, ο οποίος, ως συντονιστής της Επιτροπής Αναφορών, συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση της αποστολής στην Αθήνα και τα Τέμπη, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της αποστολής του Σεπτεμβρίου.

Η πρωτοβουλία του Νίκου Παππά έχει ως βασικό στόχο να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ακούσουν από κοντά τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και εργαζόμενους στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Η ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική διαδικασία μεταφέρεται έτσι στον τόπο της τραγωδίας, δίνοντας στις οικογένειες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν απευθείας τις θέσεις, τα ερωτήματα και τα αιτήματά τους στους ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στην αποστολή.

Για τον Νίκο Παππά, η παρουσία της Επιτροπής Αναφορών στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ώστε η υπόθεση των Τεμπών να παραμείνει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών θεσμών και να ακουστεί απευθείας η φωνή των οικογενειών. «Η προσπάθεια αυτή δεν είναι απλώς μια πρωτοβουλία. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας για τις οικογένειες που υποφέρουν, μια υπόσχεση ότι η δικαιοσύνη μπορεί να αποδοθεί και μια υπενθύμιση ότι η κοινωνία δεν ξεχνά», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς.

Η αποστολή της Επιτροπής Αναφορών στην Αθήνα και τα Τέμπη αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα μιας διαδικασίας που, με πρωτοβουλία του Νίκου Παππά, φέρνει την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική εξέταση της υπόθεσης πιο κοντά στις οικογένειες και στον τόπο της τραγωδίας.

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