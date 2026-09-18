Στην Ελλάδα αποστολή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών

Snapshot Από 21 έως 23 Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρίσκεται στην Ελλάδα για να αξιολογήσει τα μέτρα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη του 2023.

Η επίσκεψη θα εστιάσει στην ασφάλεια, την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την υλοποίηση των σιδηροδρομικών υποδομών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με θιγόμενους, περιφερειακές αρχές, εκπροσώπους σιδηροδρομικών οργανισμών και υπουργούς υποδομών.

Η αποστολή περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με συνδικαλιστικές οργανώσεις και τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Snapshot powered by AI

Τριήμερη διερευνητική επίσκεψη στην Αθήνα και στη Λάρισα, προκειμένου να αξιολογήσει τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 2023 θα πραγματοποιήσει η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επικεφαλής την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών Ντόλορς Μονσεράτ.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα μέτρα ασφάλειας, η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η υλοποίηση των έργων για σιδηροδρομικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και οι ανησυχίες των αναφερόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας.

Οι ευρωβουλευτές θα ξεκινήσουν την επίσκεψή τους τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στη Λάρισα, όπου θα συναντηθούν με τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου πληγέντων. Την επόμενη ημέρα, η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, πριν επισκεφθεί το κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας της Λάρισας, συνοδευόμενη από εκπροσώπους του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να συναντήσουν εκπροσώπους της Hellenic Train. Η αποστολή θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 23 με συναντήσεις με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα και τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών, καθώς και με την εθνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπροσώπους του Eθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).