Χανιά: «Σοκαρισμένα αλλά καλά στην υγεία τους» τα νήπια που ξεχάστηκαν μέσα στο σχολικό

Snapshot Δύο νήπια ηλικίας 4 με 5 ετών ξεχάστηκαν για σχεδόν πέντε ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο στα Χανιά και βρέθηκαν σε σοκαριστική κατάσταση.

Η συνοδός του λεωφορείου, που ήταν νέα στη δουλειά και ο οδηγός συνελήφθησαν μετά από μήνυση των γονέων και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, αλλά σοκαρισμένα και ταλαιπωρημένα, ενώ οι γονείς είναι φοβισμένοι και αρνούνται να τα στείλουν ξανά με σχολικό.

Τα νήπια μπήκαν κανονικά στο σχολείο το πρωί, αλλά παρέμειναν κλειδωμένα στις πίσω θέσεις του λεωφορείου μέχρι το μεσημέρι.

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί, ενώ ο καιρός και το γεγονός ότι τα παιδιά είχαν παρέα συνέβαλαν στην αποφυγή σοβαρότερης τραγωδίας. Snapshot powered by AI

«Καλά στην υγεία τους, αν και σοκαρισμένα και ταλαιπωρημένα», είναι τα δύο νήπια που ξεχάστηκαν την Τετάρτη σχεδόν για πέντε ώρες, σε σχολικό στα Χανιά, σύμφωνα με τον Νίκο Φιωτάκη, πρόεδρο του Κουντουρά Χανίων.

Η συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου έχουν συλληφθεί, μετά από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο κ. Φιωτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αποκάλυψε επίσης ότι «η συνοδός του σχολικού λεωφορείου ήταν καινούρια και ήταν οι πρώτες της 5-6 μέρες στη δουλειά».

«Οι γονείς είναι φοβισμένοι, όπως και τα παιδιά και προβληματισμένοι και δεν αφήνουν τα παιδιά να ξαναμπούν σε λεωφορείο», πρόσθεσε. «Θα μπορούσαμε να έχουμε δράματα αλλά είμαστε τυχεροί που ο καιρός ήταν δροσερός και τα παιδιά ήταν δύο και είχαν παρέα», ανέφερε ο πρόεδρος.

Και ο οδηγός του σχολικού και η 55χρονη συνοδηγός οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα υπηρεσίας και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι τα δυο παιδιά τάξης του προνηπίου που μεταφέρονταν σε νηπιαγωγείο του χωριού στα Χανιά, ηλικίας 4-5 ετών, βρέθηκαν ξεχασμένα μέσα στο σχολικό λεωφορείο (του ΚΤΕΛ) που ήταν παρκαρισμένο από το πρωί μέχρι να ξαναεκτελέσει το μεσημβρινό δρομολόγιο της επιστροφής τους.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι, όταν μια μαμά που πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, στο ολοήμερο. Ωστόσο από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Τότε ξεκίνησε η αναζήτησή του, με τον οδηγό του λεωφορείου να φτάνει στον χώρο όπου το είχε παρκάρει το λεωφορείο.

Εκεί ο άνδρας εντόπισε όχι το ένα παιδί που αναζητούνταν αλλά δύο. Τα νήπια ήταν σε τραγική κατάσταση. «Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμένα, σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή που πηγαίνει στο σχολείο της περιοχής.

Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα δυο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις να μένουν κλειδωμένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

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