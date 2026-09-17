Χανιά: Δύο συλλήψεις για τα «ξεχασμένα» νήπια στο σχολικό λεωφορείο

Οδηγός και συνοδός οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα υπηρεσίας και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Χανιά: Δύο συλλήψεις για τα «ξεχασμένα» νήπια στο σχολικό λεωφορείο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις για το περιστατικό με τα νήπια που βρέθηκαν «ξεχασμένα» σε σχολικό λεωφορείο στα Χανιά.
  • Συνελήφθησαν ο οδηγός και η 55χρονη συνοδός του σχολικού λεωφορείου μετά από μήνυση των γονέων των παιδιών.
  • Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.
  • Το περιστατικό συνέβη σε χωριό των Χανίων το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, όταν δύο παιδιά βρέθηκαν μέσα στο λεωφορείο ενώ οι υπόλοιποι μαθητές πήγαν κανονικά στο σχολείο.
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Σε δύο συλλήψεις προχώρησε, σύμφωνα με νεότερη εξέλιξη, η Αστυνομία για το θέμα με τα νήπια που βρέθηκαν «ξεχασμένα» σε σχολικό λεωφορείο.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, η αστυνομία συνέλαβαν, έπειτα από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών, τον οδηγό και την 55χρονη συνοδό του σχολικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ Χανίων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα υπηρεσίας και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

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