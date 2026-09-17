Έκρηξη σε πεδίο βολής στην Σουηδία - Επτά τραυματίες

Snapshot Έκρηξη σημειώθηκε σε πεδίο βολής στην κεντρική Σουηδία κατά την απομάκρυνση βλημάτων που δεν είχαν εκραγεί.

Επτά άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Οι τραυματίες ήταν συμβασιούχοι υπάλληλοι και όχι κληρωτοί που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.

Ο σουηδικός στρατός χαρακτηρίζει το περιστατικό ατύχημα και όχι έκρηξη.

Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Έκρηξη σημειώθηκε σε πεδίο βολής στην κεντρική Σουηδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άνθρωποι, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, η έκρηξη σημειώθηκε κατά την διάρκεια επιχείρησης για την απομάκρυνση βλημάτων που δεν είχαν εκραγεί.

Από την πλευρά του, ο στρατός της Σουηδίας δεν κάνει λόγο για έκρηξη, αλλά για ατύχημα.

«Ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 (τοπική ώρα, 17:00 στην Ελλάδα) στο πεδίο βολής της περιοχής Κρακ, νότια του Κάρλσμποργκ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Μίκαελ Όγκρεν, εκπρόσωπος Τύπου των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων.

Από τα επτά άτομα που τραυματίστηκαν, οι τέσσερις νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. «Πρόκειται για συμβασιούχους υπαλλήλους, όχι για κληρωτούς που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους», διευκρίνισε ο Όγκρεν.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος στο πεδίο βολής.