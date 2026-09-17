Καιρός: Έρχεται ψυχρή «εισβολή» από την ανατολική Ευρώπη - Πότε θα κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχεται ψυχρή «εισβολή» από την ανατολική Ευρώπη - Πότε θα κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος
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  • Το καλοκαιρινό σκηνικό θα διατηρηθεί έως την Κυριακή με ήπιες συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας έως 32 βαθμούς Κελσίου.
  • Από τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας αναμένεται εισβολή ψυχρών αέριων μαζών από την ανατολική Ευρώπη, με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικά φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.
  • Η ψυχρή εισβολή θα προκαλέσει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και αύξηση των βροχοπτώσεων.
  • Ο καιρός θα αποκτήσει φθινοπωρινό χαρακτήρα, σηματοδοτώντας το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου και την αρχή πιο ψυχρών συνθηκών.
  • Το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσει σταθερή ατμόσφαιρα με ισχυρούς βοριάδες στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και τοπικές αστάθειες στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.
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Το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού θα διατηρηθεί μέχρι και την Κυριακή, με ήπιες καιρικές συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, από τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται σημαντική μεταβολή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα εισβάλλουν στη χώρα, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας και τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, φτάνοντας έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου, εξαιτίας της εισροής θερμότερης αέριας μάζας από τις ακτές της βόρειας Αφρικής. Η ατμόσφαιρα θα είναι πιο σταθερή, ενώ ο βοριάς θα συνεχίσει να πνέει με ισχυρές εντάσεις στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Παράλληλα, αναμένονται τοπικές αστάθειες στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς και πιθανότητα βροχών στο Ιόνιο.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες, αλλά στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται η κάθοδος πιο ψυχρών αέριων μαζών από την ανατολική Ευρώπη. Αυτή η αλλαγή θα οδηγήσει σε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με τις τιμές του υδραργύρου να πέφτουν κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η ψυχρή εισβολή φέρνει έναν πιο φθινοπωρινό χαρακτήρα στον καιρό, με αυξημένες πιθανότητες βροχών και μείωση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Η επικείμενη αλλαγή του καιρού αναμένεται να σηματοδοτήσει το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου και την αρχή πιο φθινοπωρινών καιρικών συνθηκών.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και τα νότια.

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