Σκληρό βίντεο: Βάζουν άστεγους στην Ισπανία να παλέψουν μέχρι θανάτου με έπαθλο... δόση ναρκωτικών

Οι Αρχές ερευνούν τους διοργανωτές των βίαιων αγώνων που φέρεται να γίνονται καθημερινά στη Γρανάδα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σκληρό βίντεο: Βάζουν άστεγους στην Ισπανία να παλέψουν μέχρι θανάτου με έπαθλο... δόση ναρκωτικών
ΚΟΣΜΟΣ
4'
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  • Άστεγος άνδρας στην Ισπανία πέθανε μετά από βίαιο αγώνα δρόμου που διοργανώθηκε με αντάλλαγμα ναρκωτικά ή χρήματα.
  • Ο δεύτερος συμμετέχων στον αγώνα, επίσης άστεγος, συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
  • Οι Αρχές ερευνούν ένα νέο φαινόμενο οργανωμένων βίαιων αγώνων μεταξύ τοξικοεξαρτημένων ατόμων σε περιοχές της Γρανάδας.
  • Στη Γαλλία εξετάζεται υπόθεση θανάτου άστεγου μετά από επέμβαση αστυνομικού, με νέα έρευνα για πιθανή υπέρμετρη χρήση βίας.
  • Η νεκροψία στη Γαλλία απέκλεισε τραυματισμούς από τρίτους και υποδεικνύει ως πιθανή αιτία θανάτου την τοξική ουσία.
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Ένας άστεγος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Ισπανία, μετά τη συμμετοχή του σε έναν βίαιο αγώνα δρόμου, σε μια ιδιαίτερα ανησυχητική υπόθεση που ερευνούν πλέον οι Αρχές ως ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Ideal, ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Γρανάδας μετά τον αγώνα που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο και νοσηλεύτηκε σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου, προτού τελικά καταλήξει.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία και εξετάζει μεταξύ άλλων βίντεο από τον αγώνα στον οποίο συμμετείχε το θύμα.

Το βίντεο από τον μοιραίο αγώνα

Σε ένα από τα βίντεο που έχουν καταγραφεί, ο άτυχος άνδρας εμφανίζεται να παλεύει με έναν ακόμη άνδρα. Και οι δύο είναι χωρίς μπλούζα και ανταλλάσσουν γροθιές μπροστά σε ένα πλήθος περισσότερων από δώδεκα ανθρώπων.

Το θύμα φαίνεται να καταρρέει μετά από διαδοχικά χτυπήματα που δέχεται από τον αντίπαλό του. Αποπροσανατολισμένος και εμφανώς ανήμπορος να σηκωθεί ξανά, παραμένει καθισμένος στο έδαφος.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο είναι ότι κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν φαίνεται να επιχειρεί να σταματήσει τον καβγά. Αντίθετα, σύμφωνα με τις εικόνες, ορισμένοι μοιάζουν να ενθαρρύνουν τους δύο άνδρες να συνεχίσουν.

Ο δεύτερος άνδρας που συμμετείχε στον μοιραίο αγώνα, επίσης άστεγος, συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι Αρχές ερευνούν ένα νέο «φαινόμενο»

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι φερόμενοι ως διοργανωτές φέρεται να επιλέγουν τοξικοεξαρτημένους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους είναι άστεγοι, και να τους βάζουν να συγκρούονται στους δρόμους μπροστά σε κοινό.

Οι συμμετέχοντες φέρεται να δελεάζονται είτε με ναρκωτικές ουσίες είτε με το ποσό των 20 ευρώ για να λάβουν μέρος στους αγώνες, σύμφωνα με την Ideal.

Οι ερευνητές εκτιμούν, μάλιστα, ότι οι συγκεκριμένες βίαιες αναμετρήσεις έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο τον τελευταίο μήνα, με περιστατικά να καταγράφονται σε γειτονιές στα βόρεια της Γρανάδας.

Η Αστυνομία εξετάζει πλέον το υλικό από τους αγώνες προκειμένου να εντοπίσει όσους βρίσκονται πίσω από τη διοργάνωσή τους.

Στο μικροσκόπιο και ο θάνατος άστεγου στη Γαλλία

Η υπόθεση στην Ισπανία έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια διαφορετική υπόθεση στη Γαλλία, όπου αστυνομικός τέθηκε υπό έρευνα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τον δείχνει να ρίχνει στο έδαφος έναν άστεγο άνδρα, ο οποίος χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε δύο εβδομάδες αργότερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ στην Καρκασόν της Γαλλίας, ενώ ο 29χρονος άνδρας κατέληξε 13 ημέρες αργότερα.

Αρχικά, οι Αρχές είχαν αρνηθεί ότι υπήρχε σύνδεση μεταξύ της ενέργειας του αστυνομικού και του θανάτου του άνδρα.

«Με βάση την παρούσα κατάσταση της έρευνας, δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των γεγονότων που καταγράφηκαν και του θανάτου που σημειώθηκε 13 ημέρες αργότερα», ανέφερε η εισαγγελία.

Η νεκροψία και η νέα έρευνα

Η εισαγγελία είχε ανακοινώσει ακόμη ότι βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του θανάτου, ενώ η νεκροψία που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2026 απέκλεισε ύποπτους τραυματισμούς που θα έδειχναν παρέμβαση τρίτου προσώπου και υπέδειξε ως πιθανότερη αιτία τον θάνατο από τοξική ουσία.

Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε, ξεκίνησε ξεχωριστή έρευνα για σκόπιμη χρήση βίας από πρόσωπο που ασκούσε δημόσια εξουσία.

Το βίντεο, το οποίο διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει πέντε αστυνομικούς να έχουν περικυκλώσει έναν άνδρα. Σε κάποια στιγμή, ένας από τους αστυνομικούς τον αρπάζει από τον γιακά και τον ρίχνει στο έδαφος.

Ο άνδρας εμφανίζεται στη συνέχεια κουλουριασμένος σε εμβρυακή στάση, κρατώντας το κεφάλι του, ενώ εξαγριωμένοι παρευρισκόμενοι επιχειρούν να παρέμβουν.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο άνδρας υπέστη ανοιχτό τραύμα στο κεφάλι και στη συνέχεια ανέλαβαν τη φροντίδα του διασώστες.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως ένας άστεγος άνδρας με το όνομα Γιουσέφ Ε., ενώ η εισαγγελία ανέφερε ότι είχε «γνωστό ιστορικό πολλαπλής χρήσης ουσιών».

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