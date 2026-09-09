Φρίκη στο Μεξικό: Πράκτορας της Εθνικής Φρουράς κατήγγειλε σε βίντεο διαφθορά - Βρέθηκε νεκρός

Η Εισαγγελία εκτιμά πως το βίντεο είναι αποτέλεσμα εκβιασμού και πως οι δολοφόνοι του τον εξανάγκασαν να το γυρίσει

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Φρίκη στο Μεξικό: Πράκτορας της Εθνικής Φρουράς κατήγγειλε σε βίντεο διαφθορά - Βρέθηκε νεκρός
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η διαμελισμένη σορός του πράκτορα της Εθνικής Φρουράς Εδουάρδο Μπούστος βρέθηκε σε δρόμο στο Γκερέρο μαζί με άλλους τρεις νεκρούς.
  • Ο Μπούστος είχε καταγγείλει σε βίντεο διαφθορά και δεσμούς ανωτέρων του με την εγκληματική οργάνωση Los Tlacos.
  • Η εισαγγελία ισχυρίζεται ότι ο Μπούστος αναγκάστηκε να καταγράψει το βίντεο υπό πίεση από εγκληματίες που τον απήγαγαν και δολοφόνησαν.
  • Στο βίντεο, ο Μπούστος περιγράφει πληρωμές σε αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς από τους Los Tlacos για προστασία και πληροφορίες.
  • Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την εύρεση της σορού του Μπούστος, χωρίς να σχολιάσει τις καταγγελίες που περιλαμβάνει το βίντεο.
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Η διαμελισμένη σορός ενός πράκτορα έρευνας της Εθνικής Φρουράς στο Γκερέρο του Μεξικού, βρέθηκε μαζί με άλλες τρεις, στην άκρη ενός δρόμου την Κυριακή, μέσα σε σκάκους

Η σορός που αναγνωρίστηκε ανήκει στον Εδουάρδο Μπούστος, με τις τοπικές αρχές να εκτιμούν πως έπεσε θύμα απαγωγής και δολοφονίας από εγκληματική συμμορία. Είχε προηγηθεί ένα βίντεο με τον ίδιο να αποκαλύπτει υποτιθέμενους δεσμούς των επικεφαλής και ανωτέρων του με το οργανωμένο έγκλημα.

Ενώ το βίντεο άρχισε να διακινείται η Εισαγγελία του Γκερέρο ανέφερε ότι «το μέλος της Εθνικής Φρουράς αναγκάστηκε να κάνει δηλώσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις και τις ενέργειες ασφαλείας που εφαρμόστηκαν στην πολιτεία». Πηγές κοντά στην υπόθεση σύμφωνα με την El Pais είπαν πως δεν υπήρξαν αναφορές εξαφάνισης των τεσσάρων, ενώ απορρίπτουν τις καταγγελίες του Μπούστος ακριβώς λόγω του εξαναγκασμού που φέρεται να υπέστη.

Ο στρατιώτης, που υπάγεται στην Εθνική Φρουρά, μέρος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καταγόταν από εκείνη την περιοχή του Γκερέρο και πέρασε λίγες μέρες διακοπές εκεί. Στην ανακοίνωσή της το Σάββατο, η Εισαγγελία της Πολιτείας προτείνει ότι οι ίδιοι εγκληματίες που τον σκότωσαν τον πήραν πρώτοι και τον ανάγκασαν να καταγράψει το βίντεο.

Το βίντεο διαρκεί λίγο περισσότερο από οκτώ λεπτά. Ο Μπούστος εξηγεί ότι τοποθετήθηκε στον 37ο συντονισμό της Εθνικής Φρουράς, που στάθμευε στην πόλη Οκοτίτο. Με εξειδίκευση στις ερευνητικές δραστηριότητες, από εκεί παρακολουθούσε εγκληματικές ομάδες στην περιοχή. «Μου ανατέθηκε από τον άμεσο προϊστάμενό μου, δεκανέα Μεντίνα, να φυλάω την ομάδα των Los Ardillos, στο Jaltianguis», εξηγεί, αναφερόμενος σε μια πόλη λίγο πιο νότια.

Οι Los Ardillos είναι μια από τις ισχυρότερες εγκληματικές ομάδες στο κέντρο του Γκερέρο. Έχουν το φέουδό τους στο Quechultenango, βορειοανατολικά του Juan R. Escudero. Εδώ και χρόνια παλεύει με άλλες εγκληματικές ομάδες, κυρίως τους Los Tlacos, για τον έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή και των ορεινών διαδρομών.

Ο Μπούστος αρχίζει αμέσως να εξηγεί ότι «ο προϊστάμενός του», ο Μεντίνα, και άλλα μέλη της θεσμικής αλυσίδας διοίκησης στην περιοχή βρίσκονται στη μισθοδοσία των Los Tlacos, συμπληρώνοντας πως ακόμα και ο στρατός είναι υπό τις εντολές τους. Ο Μπούστος ισχυρίζεται λέει ότι συνέλεξε πληροφορίες, «τράβηξε φωτογραφίες, χαρτογράφησε, έκανε γεωαναφορά» και στη συνέχεια τις έστειλε στους ανωτέρους του. «Και έδιναν ήδη αναφορά στους Los Tlacos».

Ο Μπούστος λέει ότι οι Los Tlacos πληρώνουν περίπου 6.000 δολάρια το δεκαπενθήμερο, σε συγκεκριμένους δύο αξιωματούχους. Και προσθέτει ότι οι πληρωμές δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα με την αφήγηση του, αυτή η ομάδα πληρώνει επίσης τους διοικητές του στρατού για πληροφορίες και για την αθόρυβη εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε την Κυριακή την ανακάλυψη του σώματος του Μπούστος και επανέλαβε το βίντεο που κυκλοφόρησε στα δίκτυα, αλλά απέφυγε να σχολιάσει το περιεχόμενό του.

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