Πρέβεζα: Νεκρός 74χρονος που έπεσε από μπαλκόνι

Snapshot Ένας 74χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Πρέβεζα και υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο άνδρας είχε πάει στο σπίτι της κόρης του στο Ψαθάκι για να κάνει εργασίες.

Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες και εξετάζονται από τις Αρχές.

Παρά τη μεταφορά και την προσπάθεια των γιατρών στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να επιβιώσει. Snapshot powered by AI

Μία τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πρέβεζα, όταν άνδρας έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου και έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost, ο 74χρονος είχε μεταβεί στο σπίτι της κόρης του στο Ψαθάκι, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες, ο άνδρας βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Ο 74χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, ωστόσο παρά την προσπάθεια των γιατρών, ο ηλικιωμένος δεν τα κατάφερε.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τα αίτια της πτώσης.

Διαβάστε επίσης