Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Αυξημένη κίνηση στο σημείο, πού αλλού εντοπίζονται καθυστερήσεις

Snapshot Τροχαίο ατύχημα μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας προκάλεσε μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα.

Σημαντική καθυστέρηση υπάρχει στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τη Μεταμόρφωση έως τον Ρέντη.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον Γέρακα έως τη Μεταμόρφωση.

Προβλήματα κυκλοφορίας εντοπίζονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων, την Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Βασιλίσσης Σοφίας, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από το τροχαίο, στο σημείο έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα, στο ρεύμα προς Σύνταγμα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλους δρόμους της πρωτεύουσας, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.

Ειδικότερα, οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα, κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι σχεδόν το ύψος του Ρέντη.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική οδό, κυρίως στο ρέυμα προς Ελευσίνα από τον Γέρακα έως τη Μεταμόρφωση, ενώ προβλήματα υπάρχουν και σε μεγάλες κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως η λεωφόρος Κηφισίας, η Μεσογείων, η Αλεξάνδρας και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο.

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