Επιδότηση diesel στα 15 λεπτά, χρέη σε 120 δόσεις: Όλα τα νέα μέτρα της κυβέρνησης

Snapshot Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο από 1 έως 15 Οκτωβρίου 2026, με συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών το λίτρο μαζί με την έκπτωση των διυλιστηρίων.

Η ρύθμιση για παλαιές οφειλές επεκτείνεται σε έως 120 δόσεις με επιτόκιο 5,84%, ενώ η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Για τρέχουσες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 ισχύει η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, ενώ μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού προβλέπονται έως 240 δόσεις.

Το νέο πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers εισάγει προθεσμίες, προστασία οφειλετών, διαφάνεια και αυστηρότερους ελέγχους και κυρώσεις για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση κοστολογούνται συνολικά σε 1,21 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν επιδοτήσεις, ενισχύσεις και παρεμβάσεις για νοικοκυριά και αγρότες. Snapshot powered by AI

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των πιέσεων από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, αλλά και για τη ρύθμιση συσσωρευμένων οφειλών, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά, η διεύρυνση της ρύθμισης παλαιών χρεών σε έως 120 δόσεις, καθώς και ένα νέο πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος και τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Από 1 έως 15 Οκτωβρίου 2026, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο, έναντι 10 λεπτών προηγουμένως. Χωρίς τον ΦΠΑ, η επιδότηση αντιστοιχεί σε 12 λεπτά, έναντι 8 λεπτών που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Το δημοσιονομικό κόστος για το συγκεκριμένο μέτρο κατά το επόμενο δεκαπενθήμερο υπολογίζεται σε 20 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση στο δίκτυο συνδυάζεται με την έκπτωση που παρέχουν τα διυλιστήρια, η οποία ανέρχεται σε 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Με βάση το κυβερνητικό πλαίσιο, η συνολική ελάφρυνση για το diesel αναμένεται έτσι να φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο.

Παράλληλα, η έκπτωση των διυλιστηρίων στην αμόλυβδη ανέρχεται σε 10 λεπτά το λίτρο.

Λόγω της μεταβλητότητας των διεθνών τιμών, η κυβέρνηση επέλεξε να ανακοινώσει την επιδότηση σε δεκαπενθήμερη βάση. Νέες ανακοινώσεις αναμένονται έως τις 14 Οκτωβρίου, ενόψει και της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου.

Έως 120 δόσεις για παλαιές οφειλές

Παράλληλα, διευρύνεται η ρύθμιση για παλαιές οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται από 72 σε 120, ενώ το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ.

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η αίτηση για την ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Παράλληλα, όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων αποκτούν τη δυνατότητα να ζητήσουν την ένταξή τους στο νέο σχήμα των 120 δόσεων.

Τι ισχύει για το επιτόκιο

Το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων ορίζεται στο 5,84%, όσο και το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων.

Για τις τρέχουσες οφειλές, δηλαδή εκείνες που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, εξακολουθεί να ισχύει η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Παράλληλα, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 240 δόσεις, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Η δυνατότητα αυτή αφορά χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και τράπεζες και servicers.

Νέο πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers

Ξεχωριστό σκέλος των ανακοινώσεων αποτελεί το νέο πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος και τη λειτουργία των servicers.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, προβλέπονται 16 νέες παρεμβάσεις, εκ των οποίων οκτώ αφορούν την προστασία των οφειλετών και οκτώ τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Οι βασικές αλλαγές για τους οφειλέτες

Με το νέο πλαίσιο:

Η διμερής διαδικασία ρύθμισης αποκτά συγκεκριμένες προθεσμίες. Ο πιστωτής θα πρέπει να απαντά μέσα σε τρεις μήνες , ενώ η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο σε έξι μήνες .

, ενώ η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο σε . Τρεις μήνες πριν από έναν πλειστηριασμό προβλέπεται υποχρέωση υποβολής κατάλληλης, βιώσιμης και τεκμηριωμένης πρότασης ρύθμισης.

Η προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί για απευθείας διμερή ρύθμιση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της οφειλής .

. Ο συνεπής οφειλέτης προστατεύεται από συγκεκριμένες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης όσο τηρεί ενεργή ρύθμιση.

Σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών κανόνων προβλέπονται, μεταξύ άλλων, πίστωση ποσού ίσου με πέντε μηνιαίες δόσεις, πεντάμηνη παράταση της ρύθμισης χωρίς επιβάρυνση και διοικητικά πρόστιμα από 50.000 έως 500.000 ευρώ .

. Ο οφειλέτης αποκτά δικαίωμα σε πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για το ύψος και τη σύνθεση της οφειλής του. Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται εντός 45 ημερών .

. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παροχής των στοιχείων προβλέπεται αναστολή της τοκοφορίας έως ότου αυτά χορηγηθούν.

Επεκτείνεται η προστασία που προβλέπεται για άτομα με αναπηρία και σε γονείς ή νόμιμους φροντιστές εξαρτώμενων τέκνων με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Αυστηρότεροι κανόνες για τους servicers

Παράλληλα, αυξάνονται οι υποχρεώσεις των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Οι servicers θα πρέπει να δημοσιοποιούν περισσότερα στοιχεία για τα οικονομικά μεγέθη και την εταιρική τους διακυβέρνηση, τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται, τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς τους και τα παράπονα των δανειοληπτών.

Επιπλέον, προβλέπεται η υποβολή ετήσιου στρατηγικού σχεδίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ θεσπίζονται ανεξάρτητοι ετήσιοι έλεγχοι για servicers που διαχειρίζονται τιτλοποιήσεις συνδεδεμένες με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης ενισχυμένες κυρώσεις για παραβάσεις, οι οποίες θα δημοσιοποιούνται.

Τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση έως σήμερα

Στο κυβερνητικό πακέτο περιλαμβάνεται και απολογισμός των μέτρων που έχουν ληφθεί από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης.

Μεταξύ άλλων, αναφέρονται η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, το fuel pass για τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026, η επιδότηση λιπασμάτων για τους επαγγελματίες αγρότες, η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, καθώς και παρεμβάσεις για τα ενοίκια και την ενίσχυση των συνταξιούχων.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, το συνολικό κόστος των μέτρων ανέρχεται σε 1,21 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 669 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων και τη διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου.

Οι νέες παρεμβάσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις τιμές των καυσίμων, ενώ η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τις οφειλές και τους servicers αναμένεται να εξειδικευτεί περαιτέρω με τις απαραίτητες κανονιστικές πράξεις

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