Flydubai: Είχαν προειδοποιηθεί οι Ισραηλινοί πριν από την απόπειρα;

Snapshot Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ χαρακτήρισε το περιστατικό στην πτήση FZ1073 της Flydubai ως απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης.

Υπάρχουν πρόσφατες προειδοποιήσεις από τις ισραηλινές αρχές βασισμένες σε πληροφορίες ασφαλείας, χωρίς να διευκρινίζεται αν αφορούσαν συγκεκριμένα την πτήση ή τον ύποπτο δράστη.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Κατζ τόνισαν την ανάγκη να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι προειδοποιήσεις ασφαλείας ενόψει των επικείμενων εκλογών.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την προέλευση ή το περιεχόμενο των πληροφοριών που σχετίζονται με την επίθεση ή για τα μέτρα που ελήφθησαν πριν το περιστατικό.

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Σε δημοσίευμά του, το ισραηλινό ynetnews, ένα από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά μέσα του Ισραήλ και αγγλόφωνη έκδοση του ομίλου Yedioth Ahronoth, θέτει ερωτήματα για το εάν οι ισραηλινές αρχές διέθεταν εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη απειλή, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατζ για το περιστατικό στην πτήση της Flydubai.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, προκάλεσε την Τετάρτη νέα ερωτήματα σχετικά με το αν οι ισραηλινές αρχές διέθεταν εκ των προτέρων πληροφορίες που συνδέονταν με την επίθεση στην πτήση FZ1073 της Flydubai, αναφέρει συγκεκριμένα το ισραηλινό δημοσίευμα.

Λίγο αφότου χαρακτήρισε το περιστατικό «απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης», ο Κατζ δήλωσε ότι οι προειδοποιήσεις που είχαν εκδώσει πρόσφατα τόσο ο ίδιος όσο και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βασίζονταν σε πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Όταν ο πρωθυπουργός και εγώ εκδίδουμε προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις ασφαλείας που βασίζονται σε πληροφορίες, καλό θα ήταν όλοι, τόσο οι εχθροί μας στο εξωτερικό όσο και πρώην αξιωματούχοι στο εσωτερικό που δεν γνωρίζουν τα δεδομένα, να ακούν και να τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη», δήλωσε ο Κατζ.

Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα αφότου ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ διαθέτει «ενδείξεις» πως οι εχθροί του ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση ενόψει των επικείμενων εκλογών.

Ο Κατζ δεν διευκρίνισε αν οι συγκεκριμένες πληροφορίες περιλάμβαναν στοιχεία για απειλή κατά της αεροπορίας, για τη Flydubai ή ειδικά για την πτήση FZ1073, ούτε αν οι αρχές είχαν λάβει εκ των προτέρων πληροφορίες για τον ύποπτο δράστη.

Οι δηλώσεις του, πάντως, προσθέτουν ακόμη ένα ερώτημα στην έρευνα για το δραματικό περιστατικό της Τετάρτης: αν οι γενικότερες προειδοποιήσεις που είχε εκδώσει η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ συνδέονταν με οποιονδήποτε τρόπο με όσα εκτυλίχθηκαν στην πτήση Ντουμπάι–Τελ Αβίβ και, εφόσον υπήρχε σύνδεση, ποια προληπτικά μέτρα είχαν ληφθεί, όπως επισημαίνει ο ιστότοπος ynetnews

Η δήλωση του Νετανιάχου την Τρίτη ήταν επίσης γενικού χαρακτήρα.

«Έχουμε ενδείξεις ότι, ενόψει των εκλογών, οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν», είχε δηλώσει κατά την επίσκεψή του στην αεροπορική βάση Τελ Νοφ, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένη οργάνωση, χώρα ή είδος επίθεσης.

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