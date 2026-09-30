Δούκας: Απένειμε το Βραβείο Δημοκρατίας στον Πέδρο Σάντσεθ - «Έχετε υπερασπιστεί την ειρήνη»

Snapshot Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απένειμε το Βραβείο Δημοκρατίας στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στη Μαδρίτη.

Ο Δούκας επαίνεσε τον Σάντσεθ για την υπεράσπιση της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η τελετή απονομής έγινε στο παλάτι της Μονκλόα, όπου βρίσκεται το πρωθυπουργικό γραφείο της Ισπανίας.

Ο Πέδρο Σάντσεθ δέχτηκε το βραβείο με ευγνωμοσύνη και τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση του κοινού μέλλοντος. Snapshot powered by AI

Στην Ισπανία, και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη, βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προκειμένου να απονείμει στον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, το Βραβείο Δημοκρατίας.

Σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram ο κ. Δούκας, φαίνεται αρχικά στο αεροδρόμιο να λέει στα ισπανικά τη φράση «η αλλαγή που ενώνει», λέγοντας πως αυτό είναι ένας ακόμα «λόγος που τον βραβεύουμε».

Η συνάντηση Δούκα και Σάντσεθ πραγματοποιήθηκε στο παλάτι της Μονκλόα, όπου βρίσκεται το πρωθυπουργικό γραφείο, με τον κ. Δούκα στις δηλώσεις του να αναφέρει, μεταξύ άλλων ότι, «η Αθήνα τιμά το πολιτικό θάρρος σας».

«Έχετε υπερασπιστεί την ειρήνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», ανέφερε επιπλέον ο δήμαρχος Αθηναίων.

Από πλευράς του, ο Πέδρο Σάντσεθ, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Αποδέχομαι αυτή τη διάκριση με βαθιά ευγνωμοσύνη. Οι πολίτες πρέπει να έχουν την ελευθερία να συμμετέχουν και να διαμορφώνουν το κοινό τους μέλλον».

Όπως είπε ο κ. Δούκας στο βίντεο που ανάρτησε, ο Ισπανός πρωθυπουργός τον ρώτησε και για τις επικείμενες εκλογές στην Ελλάδα, καθώς γνώριζε πως θα γίνουν το 2027, αναρωτώμενος αν μπορεί να υπάρξει ανατροπή.

«Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά μου είπε ότι πρέπει να παλέψουμε για να δημιουργηθούν συνθήκες αλλαγής και ανατροπής», σχολίασε ο δήμαρχος Αθηναίων.

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