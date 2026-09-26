Δούκας: Η έκρηξη στην Πλάκα ενδεχομένως να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή αερίου

Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για μια «πολύ δύσκολη ιστορία»

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Δούκας: Η έκρηξη στην Πλάκα ενδεχομένως να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η έκρηξη σε νεοκλασικό κτίριο στην Πλάκα οφείλεται πιθανόν σε εκτεταμένη διαρροή αερίου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων.
  • Έξι σοροί βρέθηκαν και οι αγνοούμενοι εντοπίστηκαν μετά την επιχείρηση της ΕΜΑΚ, με τον δήμαρχο να χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «πολύ δύσκολη».
  • Δύο γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και κρίνονται επικίνδυνα, ενώ έχουν εντοπιστεί ρωγμές και σε άλλο παρακείμενο κτίριο.
  • Οι πραγματογνώμονες συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τον καθορισμό των ακριβών αιτίων της έκρηξης.
  • Μεγάλο τμήμα του δρόμου παραμένει αποκλεισμένο έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και αποκατασταθεί η ασφάλεια στην περιοχή.
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«Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, έξω από το σημείο της ισχυρής έκρηξης σε νεοκλασικό κτίριο στην Πλάκα, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης της ΕΜΑΚ και την ανεύρεση των σορών και των έξι αγνοουμένων.

Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για μια «πολύ δύσκολη ιστορία», επισημαίνοντας ότι από εδώ και πέρα προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των συνεργείων και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

«Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία και από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δύο γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αχρηστίας.

Όπως σημείωσε, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες και για τα δύο αυτά κτίρια, καθώς κρίνονται επικίνδυνα, ενώ σοβαρές ρωγμές έχουν εντοπιστεί και στο απέναντι κτίριο. «Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα», είπε, παραπέμποντας στις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών.

Υπογράμμισε ακόμα ότι οι πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο σημείο, σε συνεργασία με τα συνεργεία και τα μηχανήματα του δήμου, καθώς, όπως είπε, η επιχείρηση δεν ολοκληρώνεται με την ανεύρεση των έξι σορών.

«Κάθε εύρημα είναι πάρα πολύ σημαντικό», ανέφερε, εξηγώντας ότι τα στοιχεία που συλλέγονται θα αξιοποιηθούν προκειμένου να διαπιστωθούν με ασφάλεια τα αίτια της τραγωδίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες για τον έλεγχο των παρακείμενων κτιρίων, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η κυκλοφορία και η λειτουργία του δρόμου.

Αποκλεισμένο μεγάλο μέρος του δρόμου μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, πρόσθεσε, μεγάλο τμήμα του δρόμου θα παραμείνει αποκλεισμένο, καθώς θα συνεχίσουν να επιχειρούν συνεργεία του δήμου, η Δημοτική Αστυνομία, η Ελληνική Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι πραγματογνώμονες συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία, σε συνεννόηση μαζί τους, μεταφέρονται σε ειδικό χώρο εναπόθεσης, όπου θα εξεταστούν από την Πυροσβεστική και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο δήμαρχος, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η οριστική απάντηση για τα αίτια θα δοθεί από τους εμπειρογνώμονες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων.

Ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες ότι είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή κατά τις δύο προηγούμενες ημέρες, ο κ. Δούκας δήλωσε ότι δεν έχει σχετική γνώση, σημειώνοντας πως δεν είχε υποβληθεί επίσημη καταγγελία στον Δήμο Αθηναίων.

Σχετικά με την κατάσταση των παρακείμενων κτιρίων, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι η Πολεοδομία έχει ήδη πραγματοποιήσει έναν πρώτο έλεγχο, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιο λεπτομερής αυτοψία.

«Το ζητούμενο είναι να τελειώσει εδώ η διαδικασία από τους ανθρώπους της ΕΜΑΚ, για να έχουμε όλα τα δεδομένα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι μόνο αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση και συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία θα μπορέσουν οι ειδικοί να καταλήξουν με ασφάλεια στα αίτια της έκρηξης.

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