Ρόδος: Συναγερμός στο νησί για τη γαστρεντερίτιδα - 1.384 ασθενείς στο νοσοκομείο σε 40 μέρες

«Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ρόδος: Συναγερμός στο νησί για τη γαστρεντερίτιδα - 1.384 ασθενείς στο νοσοκομείο σε 40 μέρες
ΥΓΕΙΑ
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  • Στη Ρόδο καταγράφηκαν 1.384 περιστατικά γαστρεντερίτιδας στο Γενικό Νοσοκομείο μέσα σε 40 ημέρες, με μέσο όρο περίπου 35 περιστατικά ημερησίως.
  • Οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας έδειξαν ότι το πόσιμο νερό είναι κατάλληλο και αρνητικό για νοροϊό, ενώ βρέθηκαν υπερβάσεις στον βιολογικό καθαρισμό του Βοδιού χωρίς τεκμηριωμένη σύνδεση με τα κρούσματα.
  • Η έξαρση της γαστρεντερίτιδας δεν παρουσίασε σταθερή πτωτική τάση, με το φαινόμενο να παραμένει ενεργό και τον Σεπτέμβριο παρά τη μείωση της τουριστικής κίνησης.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό πιθανών παραγόντων που σχετίζονται με την έξαρση της γαστρεντερίτιδας.
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Ανησυχία έχουν προκαλέσει στις υγειονομικές αρχές της Ρόδου τα συνεχιζόμενα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που εντοπίζονται στο νησί, με δύο νέα έγ­γρα­φα να συν­θέ­τουν για πρώτη φορά ολο­κλη­ρω­μέ­νη ει­κό­να της έξαρ­σης της λοίμωξης.

Το πρώτο είναι ο πί­να­κας με τα στοι­χεία του Γε­νι­κού Νο­σο­κο­μεί­ου Ρόδου, ο οποί­ος κα­τα­γρά­φει, ημέρα προς ημέρα και με βάση την ημε­ρή­σια ενημέρωση του νο­σο­κο­μεί­ου, τις προ­σε­λεύ­σεις ασθε­νών με γα­στρε­ντε­ρί­τι­δα από τις 13 Αυ­γού­στου έως τις 21 Σε­πτεμ­βρί­ου 2026 και το δεύτερο, το χρονολόγιο των ενεργειών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον Απρίλιο μέχρι και τις προγραμματισμένες δειγματοληψίες της 1ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν σε δύο διαφορετικούς άξονες ελέγχου: την ποιότητα του πόσιμου νερού και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Οι μέχρι στιγμής έλεγχοι έδειξαν ότι το πόσιμο νερό του δικτύου ήταν κατάλληλο, ενώ οι αναλύσεις για νοροϊό στο δίκτυο ήταν αρνητικές. Παράλληλα, σε ξεχωριστό σκέλος ελέγχων καταγράφηκαν τρεις διαδοχικές υπερβάσεις στον βιολογικό καθαρισμό του Βοδιού, χωρίς όμως να έχει τεκμηριωθεί αιτιώδης σχέση με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας.

1.384 περιστατικά σε 40 ημέρες

Ο πίνακας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου αποτυπώνει την έκταση του φαινομένου μέσα από δύο απλές στήλες με τις ημερήσιες καταγραφές. Συνολικά, από τις 13 Αυγούστου έως τις 21 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκαν 1.384 προσελεύσεις ασθενών με γαστρεντερίτιδα, αριθμός που αντιστοιχεί σε σχεδόν 35 περιστατικά την ημέρα κατά μέσο όρο.

Οι 19 ημέρες του Αυγούστου αντιστοιχούν σε 640 προσελεύσεις, ενώ οι 21 ημέρες του Σεπτεμβρίου σε 744. Παρά το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος συνδέεται παραδοσιακά με υποχώρηση της τουριστικής κίνησης, τα στοιχεία δεν δείχνουν αποκλιμάκωση. Αντίθετα, ο ημερήσιος μέσος όρος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, με 33,7 περιστατικά τον Αύγουστο και 35,4 τον Σεπτέμβριο.

Η πορεία των ημερήσιων καταγραφών παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, χωρίς όμως να εμφανίζει σταθερή πτωτική τάση. Η πρώτη μεγάλη αύξηση σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου, με 58 προσελεύσεις, ενώ δύο ημέρες αργότερα καταγράφηκαν ακόμη 52 περιστατικά.

Στις 22 Αυγούστου οι προσελεύσεις περιορίστηκαν στις 11, το χαμηλότερο σημείο της περιόδου, όμως την επόμενη ημέρα αυξήθηκαν ξανά στις 49. Η μεγαλύτερη ημερήσια καταγραφή σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν 63 άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Ακόμη και το τελευταίο επταήμερο της καταγραφής, από τις 15 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός παρέμεινε υψηλός, με συνολικά 234 προσελεύσεις, έναντι 278 που είχαν καταγραφεί στο πρώτο επταήμερο του Αυγούστου.

Συνολικά, σε 9 από τις 40 ημέρες της καταγραφής οι προσελεύσεις ξεπέρασαν τις 40, ενώ μόλις σε 3 ημέρες υποχώρησαν κάτω από τις 20. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο παρέμεινε ενεργό για περισσότερο από έναν μήνα, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό πιθανών παραγόντων που μπορεί να σχετίζονται με την έξαρση.

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