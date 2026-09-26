Formula 1: Ο Ράσελ νίκησε παρά την πίεση του Φερστάπεν - Το top 10

Snapshot Ο Τζορτζ Ράσελ κέρδισε το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, διατηρώντας την πρώτη θέση παρά την έντονη πίεση του Μαξ Φερστάπεν στους τελευταίους γύρους.

Δύο αυτοκίνητα ασφαλείας έφεραν τον Φερστάπεν κοντά στον Ράσελ, δημιουργώντας μονομαχία 11 γύρων που τελικά δεν οδήγησε σε προσπέρασμα.

Η διαφορά στη νίκη ήταν μόλις 0,196 δευτερόλεπτα, η μικρότερη από το Grand Prix των ΗΠΑ του 2002 υπό πράσινη σημαία.

Ο Κίμι Αντονέλι ανέβηκε από την 16η στην πέμπτη θέση, μειώνοντας τη διαφορά του από τον Ράσελ στο πρωτάθλημα στους 66 βαθμούς.

Η McLaren αντιμετώπισε προβλήματα μετά από υπόσχομενο ξεκίνημα, με τον Όσκαρ Πιάστρι να χάνει τη διεκδίκηση του βάθρου λόγω λαθών και συγκρούσεων. Snapshot powered by AI

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes άντεξε στην πίεση του Μαξ Φερστάπεν της Red Bull στους τελευταίους γύρους της Formula 1 και κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, σε έναν αγώνα που απέκτησε έντονο ενδιαφέρον προς το τέλος έπειτα από δύο περιόδους αυτοκινήτου ασφαλείας.

Ο Ράσελ κυριάρχησε στο πρώτο μέρος του αγώνα, την ώρα που ο Φερστάπεν προσπαθούσε να αναρριχηθεί από την όγδοη θέση της εκκίνησης, πριν «κολλήσει» πίσω από τη McLaren του Όσκαρ Πιάστρι.

Ωστόσο, δύο διαδοχικές εμφανίσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας έφεραν τη Red Bull ακριβώς πίσω από τη Mercedes, διαμορφώνοντας μια μονομαχία 11 γύρων μέχρι την καρό σημαία.

Ο Ράσελ δεν κατάφερε ποτέ να απομακρυνθεί ουσιαστικά από τον Φερστάπεν, αλλά ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν μπόρεσε να πλησιάσει αρκετά ώστε να επιχειρήσει προσπέρασμα.

Στους τελευταίους γύρους, πρόβλημα στη διαχείριση της ενέργειας έκανε τον Ράσελ να φοβηθεί ότι ο Φερστάπεν θα τον περνούσε στην τελική ευθεία. Τελικά, κράτησε την πρώτη θέση και κέρδισε με διαφορά μικρότερη των δύο δεκάτων του δευτερολέπτου.

Η νίκη του Ράσελ, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή ανάκαμψη του ομόσταυλού του Κίμι Αντονέλι από τη 16η στην πέμπτη θέση, μείωσε στους 66 βαθμούς τη διαφορά του Ιταλού από τον Βρετανό στο πρωτάθλημα.

«Είναι εκπληκτικό που βρίσκομαι ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την ομάδα μου, γιατί συνέχισε να πιστεύει σε εμένα σε μια δύσκολη περίοδο και με βοήθησε να την ξεπεράσω», δήλωσε ο Ράσελ.

«Είμαι πραγματικά υπερήφανος για αυτό το Σαββατοκύριακο».

Πίσω από τους δύο πρώτους, ο Ισάκ Χατζάρ της Red Bull πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και τερμάτισε τρίτος, στην επιστροφή του μετά την απουσία του από τρεις αγώνες λόγω κατάγματος στον καρπό.

Τα βασικά σημεία ενός Grand Prix που ξεκίνησε χωρίς ιδιαίτερη δράση, αλλά εξελίχθηκε σε έναν δραματικό και αγωνιώδη αγώνα, ήταν η ώριμη και ελεγχόμενη εμφάνιση του Ράσελ, που του χάρισε την πρώτη του νίκη μετά το Grand Prix της Αυστρίας τον Ιούνιο, η εντυπωσιακή ανάκαμψη του Φερστάπεν έπειτα από τις δυσκολίες στις κατατακτήριες δοκιμές, το χάος στη μέση του αγώνα, με το πρώτο αυτοκίνητο ασφαλείας να οδηγεί σχεδόν αμέσως σε δεύτερο, και η κατάρρευση της προσπάθειας της McLaren μετά από ένα πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα, όπως σημειώνει το BBC.

Ο Ράσελ φαινόταν να οδεύει προς μια σχετικά άνετη νίκη, καθώς οι πρώτοι γύροι κύλησαν χωρίς σημαντικά περιστατικά.

Ο Πιάστρι ανέβηκε από την τρίτη στη δεύτερη θέση, περνώντας τη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ στην εκκίνηση, αλλά ο Αυστραλός δεν είχε τον ρυθμό για να ακολουθήσει τον Ράσελ, ο οποίος άρχισε σταδιακά να ανοίγει τη διαφορά.

Πίσω του, ο Πιάστρι βρέθηκε σύντομα υπό πίεση από τον Χατζάρ, ο οποίος κέρδισε αρχικά τη μάχη με τον Λάντο Νόρις της McLaren και στη συνέχεια πέρασε τον Λεκλέρ για να βρεθεί πίσω από την άλλη McLaren.

Την ίδια ώρα, ο Φερστάπεν ανέβαινε από την όγδοη θέση, έπειτα από μια περίπλοκη διαδικασία κατατακτηρίων, στην οποία μια σειρά προβλημάτων δεν του επέτρεψε να πάρει τη δεύτερη θέση δίπλα στον Ράσελ.

Μέχρι τον έβδομο γύρο είχε περάσει τον Χατζάρ και είχε ανέβει στην τρίτη θέση, με τον Γάλλο να μην προβάλλει ιδιαίτερη αντίσταση.

Τα τρία μονοθέσια συνέχισαν για αρκετούς γύρους σε μικρές αποστάσεις, χωρίς να μπορεί κάποιος να προσπεράσει. Οι ομάδες περίμεναν ένα ενδεχόμενο ατύχημα που θα έφερνε το αυτοκίνητο ασφαλείας και θα τους επέτρεπε ένα πιο συμφέρον pit stop.

Αυτό συνέβη στον 30ό γύρο, όταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams είχε ατύχημα στη στροφή 5.

Στην επανεκκίνηση, έξι γύρους αργότερα, ο Φερστάπεν πέρασε τον Πιάστρι στην πρώτη στροφή και ανέβηκε στη δεύτερη θέση.

Ωστόσο, ο αγώνας τέθηκε σχεδόν αμέσως ξανά υπό καθεστώς προσοχής, ύστερα από καραμπόλα στην πρώτη στροφή.

Ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine έπεσε πάνω στον ομόσταυλό του Πιερ Γκασλί, ο οποίος στη συνέχεια συγκρούστηκε με τον Νόρις.

Πίσω τους, οι δύο Racing Bulls είχαν επίσης επαφή, με τον Άρβιντ Λίντμπλαντ να ακουμπά τον Λίαμ Λόσον και να τον στέλνει σε τετ-α-κέ. Ο Νεοζηλανδός αντέδρασε σαρκαστικά μέσω του ασυρμάτου.

Το νέο αυτοκίνητο ασφαλείας έφερε τον Φερστάπεν ακριβώς πίσω από τον Ράσελ για ακόμη μία επανεκκίνηση. Ο Βρετανός, όμως, διαχειρίστηκε ψύχραιμα την κατάσταση, επιταχύνοντας νωρίς και αιφνιδιάζοντας σε έναν βαθμό τον Ολλανδό.

Ο Φερστάπεν παρέμενε περίπου μισό δευτερόλεπτο πίσω του, χωρίς όμως να φτάσει ποτέ αρκετά κοντά ώστε να επιχειρήσει κίνηση στην πρώτη στροφή, το βασικό σημείο προσπεράσματος της πίστας.

Η τελευταία ευκαιρία ήρθε στον τελευταίο γύρο.

Ο Βάλτερι Μπότας είχε ατύχημα με την Cadillac στη στροφή 15 και, καθώς ο Ράσελ αναγκάστηκε να κόψει ταχύτητα λόγω των κίτρινων σημαιών, αντιμετώπισε πρόβλημα με το τούρμπο, το οποίο επηρέασε και την ηλεκτρική υποβοήθηση.

Ο Φερστάπεν πλησίασε δραματικά στην τελική ευθεία, όμως ο Ράσελ κράτησε τη νίκη. Η τελική διαφορά ήταν μόλις 0,196 δευτερόλεπτα.

Ήταν ο μικρότερος τερματισμός υπό πράσινη σημαία σε Grand Prix από το Grand Prix των ΗΠΑ του 2002.

Ο Ράσελ έχει πλέον ανέβει στο βάθρο στους τρεις από τους τέσσερις αγώνες μετά τη θερινή διακοπή.

Όταν ρωτήθηκε τι έχει αλλάξει από τότε, απάντησε:

«Νομίζω ότι έχω αποκτήσει περισσότερη εμπειρία με το νέο στυλ οδήγησης που έχω υιοθετήσει και σε κάθε αγώνα μετά τη διακοπή αισθάνομαι ότι γίνομαι όλο και καλύτερος. Νιώθω ξανά περισσότερο ο εαυτός μου».

Ο Αντονέλι έχασε οριακά την τέταρτη θέση από τον Λεκλέρ, τερματίζοντας μόλις 0,3 δευτερόλεπτα πίσω από τη Ferrari.

Ο ομόσταυλος του Λεκλέρ, Λιούις Χάμιλτον, ολοκλήρωσε έναν ήσυχο αγώνα στην έκτη θέση, ενώ ο Λίντμπλαντ εξιλεώθηκε εν μέρει για την επαφή με τον Λόσον, πραγματοποιώντας δυνατούς τελευταίους δέκα γύρους και ανεβαίνοντας στην έβδομη θέση.

Η McLaren έφυγε απογοητευμένη από το Μπακού, παρότι το πρώτο μέρος του αγώνα είχε ξεκινήσει θετικά και ο Πιάστρι έδειχνε ικανός να διεκδικήσει θέση στο βάθρο.

Το πρώτο πρόβλημα προέκυψε όταν ο Νόρις μπλόκαρε τα φρένα στην πρώτη στροφή και έπεσε από την έβδομη θέση πίσω από τους Γκασλί και Αντονέλι.

Στην πρώτη επανεκκίνηση, ο Νόρις προσπάθησε να περάσει τον Γκασλί από την εξωτερική της πρώτης στροφής. Την ίδια στιγμή, ο Κολαπίντο μπλόκαρε τα φρένα από την εσωτερική, γλίστρησε και χτύπησε τον Γκασλί, ο οποίος στη συνέχεια έπεσε πάνω στον Νόρις.

Ο Γάλλος και ο παγκόσμιος πρωταθλητής εγκατέλειψαν επιτόπου, ενώ ο Κολαπίντο επέστρεψε με δυσκολία στα pits, όπου ολοκληρώθηκε και ο δικός του αγώνας.

Ο Νόρις δήλωσε στο BBC Radio 5 Live ότι, κατά την άποψή του, ο Αργεντινός θα έπρεπε να τιμωρηθεί ακόμη και με αποκλεισμό από αγώνα για τον τρόπο οδήγησής του.

Μέχρι εκείνο το σημείο, ο Πιάστρι παρέμενε στη διεκδίκηση του βάθρου, όμως λίγο αργότερα η κατάσταση άλλαξε.

Έχασε τη δεύτερη θέση από τον Φερστάπεν στην πρώτη επανεκκίνηση και, στο τέλος του πρώτου αγωνιστικού γύρου μετά τη δεύτερη, έκανε το ίδιο λάθος που είχε κάνει νωρίτερα ο Νόρις.

Μπλόκαρε τα φρένα στην πρώτη στροφή και κατέληξε στην έξοδο διαφυγής.

Επειδή το γκρουπ των μονοθεσίων παρέμενε πολύ συμπαγές, το λάθος τον έριξε στη 14η θέση, όπου και τελικά τερμάτισε.

Top 10

1. George Russell (Mercedes)

2) Max Verstappen (Red Bull)

3) Isack Hadjar (Red Bull)

4) Charles Leclerc (Ferrari)

5) Kimi Antonelli (Mercedes)

6) Lewis Hamilton (Ferrari)

7) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8) Esteban Ocon (Haas)

9) Oliver Bearman (Haas)

10) Carlos Sainz (Williams)

Πηγή: BBC

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