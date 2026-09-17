Ο Μαξ Φερστάπεν προσπέρασε... 100 καρτ σε μόλις 14 γύρους - Ανάμεσά τους και Έλληνας οδηγός

Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να έχει συνηθίσει να κερδίσει στη Formula 1, αλλά αυτήν την φορά βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πολύ διαφορετική πρόκληση: Να ξεκινήσει τελευταίος και να προσπεράσει...100 ερασιτέχνες οδηγούς, ανάμεσα στους οποίους και ένας Έλληνας, σε έναν αγώνα καρτ στο Σίλβερστοουν.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε μέρος στο ειδικό event της Red Bull «Max vs 100», λίγες μόλις ημέρες αφού βγήκε δεύτερος στο Grand Prix της Ισπανίας. Αποστολή του 28χρονου Ολλανδού ήταν να ξεκινήσει 101ος και να φτάσει 1ος μέσα σε 35 γύρους ή το πολύ 75 λεπτά.

«Όταν έφτασα στη γραμμή εκκίνησης και είδα από πού έπρεπε να ξεκινήσω, έχοντας 100 καρτ μπροστά μου, ανησύχησα λίγο», είπε.

Ωστόσο, μιας και είναι ένας από τους καλύτερους οδηγούς στον πλανήτη, στο τέλος του πρώτου γύρου, κατά τον οποίον επικράτησε ένα χάος αφού πολλοί οδηγοί συγκρούστηκαν μεταξύ τους, ο Φερστάπεν βρισκόταν ήδη στην 37η θέση.

«Αφού ολοκλήρωσα τον πρώτο μου γύρο και προσπέρασα το χάος που επικρατούσε, σκέφτηκα: “Εντάξει, το έχω υπό έλεγχο”. Από εκεί και πέρα, το διασκέδασα πολύ, προσπαθώντας να τους προσπεράσω όλους. Όταν άρχισα να βρίσκω τον ρυθμό μου και κατάφερα να τους προσπεράσω έναν-έναν, ήταν πραγματικά συναρπαστικό».

Μόλις στον 6ο γύρο, ο Μαξ βρισκόταν στην 10η θέση, ενώ στον 10ο ήταν ήδη 4ος.

Σε εκείνο το στάδιο, είχε μόλις τρεις οδηγούς μπροστά του, τον Ολλανδό δημοσιογράφο της F1 Τζάκι Μάρτενς, τον κατασκευαστή κινητήρων της Red Bull, Λιούις Όσλερ και τον YouTuber Ζακ Άλσοπ.

Ο Μάρτενς, ο οποίος βρισκόταν στην pole position, ήταν ο τελευταίος οδηγός που προσπέρασε ο Φερστάπεν, και χωρίς έκπληξη, ο «ιπτάμενος Ολλανδός» κατάφερε να κατακτήσει την 1η θέση σε μόλις 14 γύρους και 35 λεπτά!

Το πόντιουμ: 1ος ο Μαξ Φερστάπεν, 2ος ο Τζάκι Μάρτενς, 3ος ο Λούις Όσλερ

Δείτε τα highlights του αγώνα:

Ένας Έλληνας ανάμεσα στους οδηγούς

Ανάμεσα στους οδηγούς ήταν και ο Έλληνας Μιχάλης Ντόκας, ένας content creator από τη Θεσσαλονίκη, γνωστός κυρίως για το περιεχόμενο του στο TikTok, το Instagram και YouTube.

Ο influencer, ο οποίος είναι γνωστός στα social media ως Mike Dokas, επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο «Max vs 100» της Red Bull και βρέθηκε στο Silverstone απέναντι στον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1.

Δείτε το βίντεο της ανακοίνωσης του Φερστάπεν στον Mike Dokas:

Ωστόσο, ο Έλληνας influencer, ο οποίος χαρακτήρισε τον Φερστάπεν ως τον «ήρωά του» κατάφερε να κατακτήσει μόλις της 78η θέση, αν και, σύμφωνα με τον ίδιο, «νιώθει υπερήφανος που βρέθηκε εκεί, εκπροσωπώντας την Ελλάδα μας».