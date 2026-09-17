Η ΔΕΗ και η Amazon Web Services δημιουργούν data center στη Δυτική Μακεδονία

Η ΔΕΗ υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας με την Amazon Web Services για τη δημιουργία data center στη Δυτική Μακεδονία

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Η ΔΕΗ και η Amazon Web Services δημιουργούν data center στη Δυτική Μακεδονία
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  • Η ΔΕΗ και η Amazon Web Services υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία.
  • Το data center θα έχει αρχική ισχύ τροφοδοσίας 300 MW, με δυνατότητα επέκτασης έως 1 GW μετά από συμφωνία.
  • Η AWS θα μισθώνει το data center για 15 χρόνια και θα εγκαθιστά τις υποδομές πληροφορικής, ενώ η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και την ενεργειακή υποδομή.
  • Η ενέργεια που θα χρησιμοποιείται θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών στόχων της Amazon.
  • Η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί σε τομείς cloud και τεχνητής νοημοσύνης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΔΕΗ, υπό την προϋπόθεση υπογραφής οριστικών συμφωνιών και εγκρίσεων.
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Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ.

Το μνημόνιο προβλέπει ότι:

1/ Η AWS μισθώνει το Data Center, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών (υπό τους συνήθεις όρους).

2/ Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής (ΙΤ).

3/ Στην αρχική φάση, το Data Center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η AWS σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του (έως 1 GW), υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας, των συνθηκών της αγοράς, και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών.

4/ Η AWS αγοράζει και η ΔΕΗ παρέχει ενέργεια στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) από ανανεώσιμες πηγές (υπό τους συνήθεις όρους), σύμφωνα με τον στόχο της Amazon για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της έως το 2040.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πολυετούς συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης (AI), με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ.

Το MoU είναι δεσμευτικό. Το Project και όλοι οι εμπορικοί όροι (συμπεριλαμβανομένων των όρων που περιγράφονται ανωτέρω) τελούν υπό την επιφύλαξη της διαπραγμάτευσης και υπογραφής των οριστικών συμφωνιών, καθώς και της πλήρωσης συνήθων προϋποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), η εξασφάλιση της απαιτούμενης σύνδεσης με το δίκτυο και η λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

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