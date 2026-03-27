Πώς οι νέες υποδομές Data Center της COSMOTE TELEKOM συμβάλλουν στις ΑΙ ανάγκες των επιχειρήσεων

Στην ψηφιακή εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη παίζει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών απαιτεί κάτι περισσότερο από απλό λογισμικό.

Απαιτεί ισχυρή υπολογιστική ισχύ και εξειδικευμένες υποδομές, τις οποίες συχνά δεν διαθέτουν οι οργανισμοί. Μπροστά στην ανάγκη για άμεση ψηφιακή μετάβαση, το δίλημμα για τις επιχειρήσεις είναι συχνά το υψηλό κόστος επένδυσης σε ιδιόκτητο εξοπλισμό. Έτσι, η διαθεσιμότητα εγχώριων, ασφαλών υποδομών υψηλών επιδόσεων αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξή τους.

Απαντώντας σε αυτήν την ανάγκη των επιχειρήσεων, η COSMOTE TELEKOM ανακοίνωσε το λανσάρισμα νέων υποδομών Data Center που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψουν τις αυξημένες AI ανάγκες τους. Στόχος, να προσφέρει άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα σύγχρονων υπηρεσιών Business Cloud, εισάγοντας στην εγχώρια αγορά τις πρωτοποριακές λύσεις GPU-as-a-Service για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Μία στρατηγική επένδυση με πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις

Η νέα αυτή τεχνολογική υποδομή αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της COSMOTE TELEKOM για την ανάπτυξη ασφαλών εγχώριων Cloud και AI υπηρεσιών. Όπως επεσήμανε ο Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, η πρωτοβουλία αυτή διασφαλίζει ότι «τα δεδομένα και οι εφαρμογές τους φιλοξενούνται σε ένα ασφαλές ευρωπαϊκό περιβάλλον, ενισχύοντας την εθνική ψηφιακή κυριαρχία και την καινοτομία».

Η υπηρεσία GPU-as-a-Service αποτελεί την αιχμή του δόρατος της νέας υποδομής, αξιοποιώντας την τεχνολογία της NVIDIA σε συνεργασία με την HPE (Hewlett Packard Enterprise). Προσφέρει σημαντικά υψηλότερη υπολογιστική απόδοση σε σχέση με τις παραδοσιακές υποδομές, κάτι που είναι απαραίτητο για απαιτητικά workloads τεχνητής νοημοσύνης, data analytics και high-performance computing.

Το μεγάλο πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα αλλά και τους δημόσιους φορείς είναι η δυνατότητα να αναπτύσσουν και να εκπαιδεύουν μοντέλα AI χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν σε δική τους υποδομή υψηλής υπολογιστικής ισχύος. Επιπλέον, με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών Business Cloud, μπορούν μεταξύ άλλων να επεξεργάζονται μεγάλους όγκους δεδομένων με ταχύτητα και ασφάλεια, να δημιουργούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες όπως Gen AI εφαρμογές, digital twins, chatbots και 3D μοντέλα, καθώς και να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο και την ευελιξία των υποδομών τους μέσα από ένα self-service portal που προσφέρει διαφάνεια και άμεση διαχείριση πόρων.

Ασφάλεια και βιωσιμότητα

Το Data Center της COSMOTE TELEKOM βρίσκεται στην Αθήνα και έχει σχεδιαστεί με πολλαπλά επίπεδα φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας. Συμμορφώνεται δε πλήρως με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών όπως τα ISO για Data Center και Cloud υποδομές και τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων GDPR, εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον που πληροί τα υψηλότερα πρότυπα κανονιστικής συμμόρφωσης της Ε.Ε. Παράλληλα, η COSMOTE TELEKOM επενδύει στη βιωσιμότητα χρησιμοποιώντας ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες ψύξης και 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ψηφιακών δραστηριοτήτων.

Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών

Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) και GPU as a service. Το Business Cloud της COSMOTE TELEKOM ξεχωρίζει για την ευελιξία του, προσφέροντας χρέωση Pay-as-you-go και τη δυνατότητα επιλογής πόρων από έτοιμα ή προσαρμοσμένα πακέτα. Επίσης, η υπηρεσία Try-and-Buy διευκολύνει την αρχική μετάβαση και χρήση των υπηρεσιών, ενώ προσφέρει υποστήριξη από εξειδικευμένους Cloud & AI μηχανικούς και 24/7 τεχνική βοήθεια με live chatbot assistance.

Με αυτόν τρόπο, η COSMOTE TELEKOM ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως αναπτυσσόμενο κόμβο ψηφιακών υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πλέον απαίτηση, συμβάλλει στην επιτάχυνσή του προσφέροντας τις απαραίτητες τεχνολογικές βάσεις ώστε κάθε επιχείρηση να αξιοποιήσει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων στη νέα εποχή που διαμορφώνεται ήδη.

