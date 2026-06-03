Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία
Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν στα βασικά μαθήματα προσανατολισμού
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Τα θέματα των μαθημάτων προσανατολισμού όπου διαγωνίστηκαν σήμερα (3/6) οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 10 το πρωί, το υπουργείο Παιδείας.
Συγκεκριμένα, η δεύτερη ημέρα των εξετάσεων περιλάμβανε τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.
Το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τα θέματα των Πανελληνίων 2026 και τις απαντήσεις τους.
Δείτε τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών:Αρχαία Ελληνικά
Δείτε τα θέματα των Μαθηματικών:Μαθηματικά
Δείτε τα θέματα της Βιολογίας:Βιολογία
Αρχαία Ελληνικά:
Μαθηματικά:
Βιολογία:
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