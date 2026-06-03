Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

Το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τα θέματα των Πανελληνίων 2026 και τις απαντήσεις τους

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών στις Πανελλήνιες 2026 χαρακτηρίζονται απαιτητικά και προϋποθέτουν ουσιαστική και σε βάθος προετοιμασία.
  • Το διδαγμένο κείμενο από τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη απαιτούσε κατανόηση της θεωρίας και σύνδεση με σύγχρονες έννοιες δικαιοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης.
  • Το αδίδακτο κείμενο του Λυσία παρουσίαζε δυσκολίες στη μετάφραση λόγω του δικανικού ύφους και απαιτούσε σωστή νοηματική απόδοση των επιχειρημάτων.
  • Οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού κάλυπταν ποικιλία τύπων και απαιτούσαν καλή γνώση κανόνων, με έμφαση σε μετοχές, απαρέμφατα και μετατροπή υποθετικού λόγου.
  • Τα Αρχαία Ελληνικά απαιτούν συνεχή εξάσκηση, ψυχραιμία και μεθοδικότητα κατά την εξέταση.
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Απαιτητικά, με σαφή διαβάθμιση δυσκολίας και για μαθητές με ουσιαστική και σε βάθος προετοιμασία, χαρακτηρίζονται τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά των Πανελληνίων 2026.

Το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τα θέματα των Πανελληνίων 2026 και τις απαντήσεις τους.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά

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Αρχαία Ελληνικά

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά και ο σχολιασμός τους από τα φροντιστήρια «ΝEO»

Τα φετινά θέματα κρίνονται απαιτητικά, με σαφή διαβάθμιση δυσκολίας και απευθύνονταν σε μαθητές με ουσιαστική και σε βάθος προετοιμασία. Απαιτούσαν άρτια γνώση της θεωρίας, συνδυαστική και κριτική σκέψη για το διδαγμένο κείμενο, καθώς και ιδιαίτερη μεταφραστική και συντακτική ευχέρεια στο αδίδακτο.

Αναλυτικότερα, η εικόνα του διαγωνίσματος έχει ως εξής:

  • Διδαγμένο Κείμενο (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια): Το απόσπασμα αφορούσε τη γένεση και φθορά των αρετών και των τεχνών, ένα κατανοητό και πολυδουλεμένο χωρίο. Η ερώτηση κατανόησης (Β1) ήταν σαφής, ενώ το παράλληλο κείμενο του ακαδημαϊκού Μ. Σταθόπουλου (Β2) προϋπέθετε την ικανότητα των μαθητών να συνδέσουν τη θεωρία του Αριστοτέλη για τις ανθρώπινες πράξεις με τη σύγχρονη έννοια της δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι ασκήσεις εισαγωγής (Β3) και λεξιλογίου (Β4) δεν έκρυβαν παγίδες και προσέφεραν σίγουρα μόρια.
  • Αδίδακτο Κείμενο (Λυσίας, Περὶ τοῦ Σηκοῦ Ἀπολογία): Το κείμενο παρουσίαζε ενδιαφέρον νοηματικά, αλλά απαιτούσε μεγάλη προσοχή στη μετάφραση (Γ1) λόγω του δικανικού του ύφους και της δομής των περιόδων. Η ερώτηση κατανόησης (Γ2) έπρεπε να απαντηθεί με βάση τη σωστή νοηματική απόδοση των επιχειρημάτων του ομιλητή.
  • Γραμματική & Συντακτικό: Οι γραμματικές παρατηρήσεις (Γ3) κάλυπταν ποικιλία τύπων (ουσιαστικά, αντωνυμίες, ρήματα) και απαιτούσαν καλή γνώση των κανόνων. Οι συντακτικές παρατηρήσεις (Γ4) κάλυπταν την αναγνώριση όρων, με έμφαση στις μετοχές και τα απαρέμφατα, καθώς και τη μετατροπή υποθετικού λόγου από το μη πραγματικό στο προσδοκώμενο, μια κλασική αλλά απαιτητική άσκηση που δοκιμάζει την ευχέρεια του μαθητή στο συντακτικό.

Ολοκληρώνοντας την εξέταση ενός εκ των κρισιμότερων μαθημάτων της κατεύθυνσης, επιβεβαιώνεται ξανά πως τα Αρχαία Ελληνικά απαιτούν συνεχή τριβή, ψυχραιμία και μεθοδικότητα κατά την ώρα της εξέτασης.

Ευχόμαστε ολόψυχα στους μαθητές μας και σε όλους τους υποψηφίους καλή ξεκούραση και καλή επιτυχία στη συνέχεια των εξετάσεών τους!

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